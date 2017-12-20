Звёздные разводы 2017 года

Март
Виктория Дайнеко рассталась с мужем после двух лет брака. Причиной раздора послужили "непримиримые разногласия в семье".
Певец Влад Топалов и 28-летняя дочь состоятельного российского бизнесмена Ксения Данилина развелись.
Апрель
Бен Аффлек подал на развод с Дженнифер Гарнер. Документы были поданы без адвокатов и с указанием одинаковой причины развода: разногласия в семье.
Май
Мэри Элизабет Уинстэд ("Скотт Пилигрим против всех", "Крепкий орешек — 4") развелась с мужем Райли Стернсом. Причина — "Мы всё ещё любим друг друга, но мы слишком разные, и пути наши разошлись" (Райли Стернс).
Бен Стиллер развёлся с супругой Кристен Тейлор после 17 лет брака. Решение разойтись было принято обоюдно.
Сентябрь
Голливудская певица Ферги и актёр Джош Дюамель расстались после восьми лет брака. Причина — обоюдное согласие расстаться.
Американская актриса Скарлетт Йоханссон и французский журналист Ромен Дориак официально развелись. Причина — не сошлись характерами и стилями жизни.
Американский актёр Майк Эппс ("Мальчишник в Вегасе") развёлся с женой после 12 лет брака. Звезда ушла к новой возлюбленной — Кире Робинсон.
Mike Epps Officially Divorced in Super Rich Settlement https://t.co/MF8gh1e6cy— TMZ (@TMZ) 7 сентября 2017 г.
Октябрь
Дочь режиссёра Никиты Михалкова Надежда развелась с деятелем кино Резо Гигинеишвили. Причина — Гигинеишвили закрутил роман со светской дамой и бизнесвумен Надеждой Оболенцевой.
36-летний нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин и его супруга Алиса Казьмина расстались спустя год после бракосочетания. О причинах женщина говорит уклончиво, намекнув, что это как-то связано с её профессией.
Ноябрь
Армен Джигарханян развёлся с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Армена Джигарханяна рассказал, что Цымбалюк-Романовская не возражала против развода.
Скандал между супругами разгорелся в октябре. Жена Джигарханяна заявила, что он пропал. Потом оказалось, что он скрывался от неё. Актёр заявил, что жена хочет его убить и забрать имущество. Он решил добиваться развода.
- Популярные
- По времени