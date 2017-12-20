Звёздные разводы 2017 года

Армен Джигарханян развёлся со своей женой. Так заканчивается одиннадцатый месяц 2017 года. Предлагаем вспомнить другие звёздные разводы уходящего года.

Март

Виктория Дайнеко рассталась с мужем после двух лет брака. Причиной раздора послужили "непримиримые разногласия в семье".

A post shared by Виктория Дайнеко (@vicktoriadaineko) on Aug 15, 2015 at 2:52am PDT

Певец Влад Топалов и 28-летняя дочь состоятельного российского бизнесмена Ксения Данилина развелись.

A post shared by Vlad Topalov (@topalov.vlad) on Jun 12, 2016 at 12:03pm PDT

Апрель

Бен Аффлек подал на развод с Дженнифер Гарнер. Документы были поданы без адвокатов и с указанием одинаковой причины развода: разногласия в семье.

A post shared by Ben Affleck (@benaffleck_) on Oct 10, 2017 at 7:01am PDT

Май

Мэри Элизабет Уинстэд ("Скотт Пилигрим против всех", "Крепкий орешек — 4") развелась с мужем Райли Стернсом. Причина — "Мы всё ещё любим друг друга, но мы слишком разные, и пути наши разошлись" (Райли Стернс).

Nu bryter ex-frun tystnaden – efter stjärnans otrohet Länk till artikeln i bion A post shared by Hänt (@hant.se) on Nov 17, 2017 at 8:08am PST

Бен Стиллер развёлся с супругой Кристен Тейлор после 17 лет брака. Решение разойтись было принято обоюдно.

Сентябрь

Голливудская певица Ферги и актёр Джош Дюамель расстались после восьми лет брака. Причина — обоюдное согласие расстаться.

Married 6 years tomorrow! #flashbackfriday 2009 #happyanniversary A post shared by Fergie (@fergie) on Jan 9, 2015 at 12:01pm PST

Американская актриса Скарлетт Йоханссон и французский журналист Ромен Дориак официально развелись. Причина — не сошлись характерами и стилями жизни.

Scarlett and Romain at Uncanny Likeness exhibition in New York at the Simon Lee Gallery (25.01.17) #scarlettjohansson A post shared by ️ (@scarlettf4ncy) on Jan 26, 2017 at 6:46am PST

Американский актёр Майк Эппс ("Мальчишник в Вегасе") развёлся с женой после 12 лет брака. Звезда ушла к новой возлюбленной — Кире Робинсон.

Mike Epps Officially Divorced in Super Rich Settlement https://t.co/MF8gh1e6cy — TMZ (@TMZ) 7 сентября 2017 г.

Октябрь

Дочь режиссёра Никиты Михалкова Надежда развелась с деятелем кино Резо Гигинеишвили. Причина — Гигинеишвили закрутил роман со светской дамой и бизнесвумен Надеждой Оболенцевой.

Очень тебя люблю ! С днём Рождения!!! A post shared by Rezo Gigineishvili (@rezofilm) on Sep 27, 2016 at 5:22am PDT

36-летний нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин и его супруга Алиса Казьмина расстались спустя год после бракосочетания. О причинах женщина говорит уклончиво, намекнув, что это как-то связано с её профессией.

A post shared by Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10) on Sep 4, 2016 at 2:15pm PDT

Ноябрь

Армен Джигарханян развёлся с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Армена Джигарханяна рассказал, что Цымбалюк-Романовская не возражала против развода.

Скандал между супругами разгорелся в октябре. Жена Джигарханяна заявила, что он пропал. Потом оказалось, что он скрывался от неё. Актёр заявил, что жена хочет его убить и забрать имущество. Он решил добиваться развода.