Взгляните на эти фото... Уверены, что можете отличить кота от собаки?

Хозяйка трёхлетней Снуки считает, что если бы она не ухаживала за своим питомцем, он давно превратился бы в оборотня.

Домашнему питомцу 43-летней Джули Дугуэй был поставлен диагноз "гипертрихоз", когда котёнку было всего полтора месяца. Это редкое заболевание, при котором и у людей, и у животных слишком много волос.

Глядя на Снуки, многие путают её с собакой породы ши-тцу.

По словам хозяйки, она вынуждена регулярно следить за состоянием Снуки и подстригать её вовремя, иначе обильная шерсть мешает ему видеть.

Его шёрстка нормальная, как и должна быть у персидских котов. За исключением того, что растёт со скоростью света. Но ей можно делать различные прически Джули Дугуэй

Оказывается, гипертрихоз является наследственным заболеванием, а Снуки получила его от своего отца.

Несмотря на её генетическую особенность, мимо Снуки всё равно никто не может пройти. Её хозяйка считает, что если бы кошка была бы такой, как все, — без своей изюминки, может быть, она бы её не любила бы настолько сильно.