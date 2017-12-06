Знакомьтесь, Дидди и Йети — маленькие обезьянки, которых обожает Snoop Dogg

Мэтью Кроун и Габриэла Катиа живут во Флориде. В их дом Дидди попал, когда они узнали, что он остался совсем один

Семья Дидди погибла, поэтому ему приходилось жить в приюте для животных

Когда Мэтт и Габриэла поняли, что обезьянке будет одиноко одной, для неё приобрели нового друга — Йети

С тех пор мартышки обожают друг друга и не расстаются

В 2016 году Габриэла создала профиль в "Инстаграме" для своих любимцев, она хотела показать друзьям и знакомым, какое чудо живёт у них в доме

В одном из первых видео девушка показала, какой на самом деле Дидди маленький. Его голова размером с зубную щётку

На обезьянок активно стали подписываться люди, их маленькие размеры никого не оставляли равнодушными

Но главная их изюминка — разные образы, которые им примеряют хозяева

И, конечно же, — их милота

Мгновенно Дидди и Йети завоевали "Инстаграм", на них даже подписался Snoop Dogg

На их страницу сейчас подписано более 1 млн человек

Благодаря их аккаунту Габриэла также собирает деньги на благотворительность. При желании любой может встретиться с мартышками