Знакомьтесь, Дидди и Йети — маленькие обезьянки, которых обожает Snoop Dogg

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Знакомьтесь, Дидди и Йети — маленькие обезьянки, которых обожает Snoop Dogg

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Мэтью Кроун и Габриэла Катиа живут во Флориде. В их дом Дидди попал, когда они узнали, что он остался совсем один

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

Семья Дидди погибла, поэтому ему приходилось жить в приюте для животных

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

Когда Мэтт и Габриэла поняли, что обезьянке будет одиноко одной, для неё приобрели нового друга — Йети

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

С тех пор мартышки обожают друг друга и не расстаются

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

В 2016 году Габриэла создала профиль в "Инстаграме" для своих любимцев, она хотела показать друзьям и знакомым, какое чудо живёт у них в доме

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

В одном из первых видео девушка показала, какой на самом деле Дидди маленький. Его голова размером с зубную щётку

На обезьянок активно стали подписываться люди, их маленькие размеры никого не оставляли равнодушными

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

Но главная их изюминка — разные образы, которые им примеряют хозяева

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

И, конечно же, — их милота

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

Мгновенно Дидди и Йети завоевали "Инстаграм", на них даже подписался Snoop Dogg

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

На их страницу сейчас подписано более 1 млн человек

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

Благодаря их аккаунту Габриэла также собирает деньги на благотворительность. При желании любой может встретиться с мартышками

<p>Фото © Instagram/realdiddykong</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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