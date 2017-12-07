Это Зельда, и ей надоело объяснять, что она не испугана, а просто такие глаза

31-летний менеджер по работе с клиентами Мэтт Тагиофф в 2014 году завёл профиль в "Твиттере" для своей кошки с необычными глазами. После этого кошка по имени Зельда завоевала любовь тысяч подписчиков.

Зельда появилась в семье Мэтта в 2014 году, когда он забрал её из приюта

Познакомившись со Странной Зельдой, друзья юноши сразу стали уговаривать его завести для кошки аккаунт в социальной сети

Через некоторое время Странная Зельда обрела невероятную популярность, на её страницу в "Твиттере" подписалось 30 тыс. человек

Главная особенность кошки — это её уникальные глаза, напоминающие персонажа из "Шрэка"

Многие пользователи пришли в восторг от этого создания, но некоторые задавались вопросом, что с её зрачками

Несмотря на свой "испуганный" взгляд, Зельда очень милое животное

Она постоянно лезет обниматься к Мэтту и его друзьям

Её любимое занятие — шарить по дому и обнюхивать всё подряд