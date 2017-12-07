Это Зельда, и ей надоело объяснять, что она не испугана, а просто такие глаза

Зельда появилась в семье Мэтта в 2014 году, когда он забрал её из приюта
Познакомившись со Странной Зельдой, друзья юноши сразу стали уговаривать его завести для кошки аккаунт в социальной сети
Через некоторое время Странная Зельда обрела невероятную популярность, на её страницу в "Твиттере" подписалось 30 тыс. человек
Главная особенность кошки — это её уникальные глаза, напоминающие персонажа из "Шрэка"
Многие пользователи пришли в восторг от этого создания, но некоторые задавались вопросом, что с её зрачками
Несмотря на свой "испуганный" взгляд, Зельда очень милое животное
Она постоянно лезет обниматься к Мэтту и его друзьям
Её любимое занятие — шарить по дому и обнюхивать всё подряд
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