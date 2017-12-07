Белла Торн — звезда Disney, которая доказывает, что уже взрослая

Вслед за скандальной Майли Сайрус публику провоцирует 20-летняя актриса Белла Торн
Звезда Disney пытается показать общественности, что выросла и уже давно не является подростком
Тем не менее сексуальный имидж актрисы настораживает её маму и PR-менеджеров
Агенты актрисы боятся, что слишком откровенными образами она испортит свою репутацию и её попросту не будут воспринимать всерьёз
Очевидно, быть слишком сексуальной опасно даже в Голливуде
"Люди часто не хотят узнать тебя настоящего, они лишь желают познакомиться с вашим видимым образом. Для меня это означает, что люди постоянно пытаются изменить меня, каждую секунду, особенно в социальных сетях"
Белла Торн
В сентябре откровенный образ Беллы украсил обложку журнала GQ Mexico
Видео, в котором Белла появилась с открытой грудью, взбудоражило общественность. Многие критики посчитали его слишком откровенным
В повседневной жизни девушка также не боится демонстрировать на публике нескромные наряды
Тем не менее это лишь малая часть её "безбашенного поведения". Актриса выкладывает в своих социальных сетях посты достаточно интимного характера
В личной жизни девушка меняет партнёров как перчатки
С 2015-го по апрель 2016-го актриса встречалась с коллегой по Disney Греггом Салкином, сыгравшим в "Волшебниках из Вэйверли Плэйс"
С сентября по декабрь того же года Белла встречалась с главным героем сериала "Волчонок" — Тайлером Пози
От Тайлера девушка ушла к певцу Чарли Путу, но уже через 4 дня они расстались
На одной из вечеринок Белла вовсе соблазнила свою лучшую подругу Ло. Целовались прямо в центре танцпола и никого не стеснялись
- Популярные
- По времени