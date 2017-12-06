Супруги купили баржу XX века и превратили её в отель, который стоит 33 млн

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Супруги купили баржу XX века и превратили её в отель, который стоит 33 млн

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Бонни и Энди Коули из Лондона превратили баржу 1924 года в роскошный отель на плаву за £425 тыс. (33 млн рублей по текущему курсу)

<p>Фото © Riverhomes/ BNPS</p>

Рабочая баржа "Африканская королева" построена в 1924 году в Голландии. В 1970-х в Ирландии её превратили в лодку

<p>Фото © Riverhomes/ BNPS</p>

Супруги приобрели её в 2004 году за £100 тыс. (8 млн рублей) и потратили ещё £150 тыс. (12 млн рублей) на её ремонт

<p>Фото © Riverhomes/ BNPS</p>

"Лодка была в ужасном состоянии, когда мы её приобрели. Она даже не была мореходной. Но мы увидели в ней потенциал и просто влюбились в неё"

Бонни Коули

<p>Фото © Riverhomes/ BNPS</p>

Всего Бонни и Энди потратили 20 месяцев на преображение старой баржы. К работе приступили в 2006 году после того, как лодку отбуксировали из Дартмуда

<p>Фото © Riverhomes/ BNPS</p>

Всю внутреннюю часть судна освободили, чтобы появилось место для фурнитуры и светильников

<p>Фото © Riverhomes/ BNPS</p>

По окончании масштабного ремонта "Африканская королева" превратилась в плавучий отель

<p>Фото © Riverhomes/ BNPS</p>

На борту могут разместиться 12 гостей. В лодке четыре двухместных каюты, две одиночных и одна каюта с двухъярусной кроватью

<p>Фото © Riverhomes/ BNPS</p>

На верхней палубе расположилась обеденная зона, гостиная, кухня и бар

<p>Фото © Riverhomes/ BNPS</p>

Супруги Коули используют судно в качестве круизной лодки по маршруту от Лондога до Геринга, Валлингфорда, Кавершама, Соннинга и Хенли-на-Темзе

<p>Фото © Riverhomes/ BNPS</p>

За полгода работы владельцы зарабатывают £160 тыс. (12,5 млн рублей)

<p>Фото © Riverhomes/ BNPS</p>

"Африканская королева" в настоящее время пришвартована на Темзе у поместья Мэплдархэм (Mapledurham)

<p>Фото © Riverhomes/ BNPS</p>

В данный момент, когда Бонни и Энди перевалило за 30, они решили выйти на пенсию. Пара выставила лодку на продажу за £425 тыс. (33 млн рублей)

<p>Фото © Riverhomes/ BNPS</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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