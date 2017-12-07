18-летняя косплеерша превратила свою жизнь в мультфильм

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18-летняя косплеерша превратила свою жизнь в мультфильм

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18-летняя Рокси Чан из Лас-Вегаса до неузнаваемости умеет превращаться в героев мультфильмов

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

Участвовать в косплее девушка начала относительно недавно, но многие уже заметили её сходство с персонажами игр

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

Android 18, "Жемчуг дракона"

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

Анн Такамаки, манга Persona 5

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

A2, игра NieR: Automata

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

Сацуки Кирюин, аниме-сериал Kill la Kill

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

2B, игра NieR: Automata

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

AX, игра Kingdom Hearts

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

Принцесса Зельда, игра The Legend of Zelda

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

Сейлор Мун

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

Лунафрейя Нокс Флерет, игра Final Fantasy

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

Айрис Гейнсборо, игра Final Fantasy

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

Джесси, игра "Покемоны"

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

Чокобо, игра Final Fantasy

<p>Фото© Instagram/princeroxychan</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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