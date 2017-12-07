18-летняя косплеерша превратила свою жизнь в мультфильм

18-летняя Рокси Чан из Лас-Вегаса до неузнаваемости умеет превращаться в героев мультфильмов
Участвовать в косплее девушка начала относительно недавно, но многие уже заметили её сходство с персонажами игр
Android 18, "Жемчуг дракона"
Анн Такамаки, манга Persona 5
A2, игра NieR: Automata
Сацуки Кирюин, аниме-сериал Kill la Kill
2B, игра NieR: Automata
AX, игра Kingdom Hearts
Принцесса Зельда, игра The Legend of Zelda
Сейлор Мун
Лунафрейя Нокс Флерет, игра Final Fantasy
Айрис Гейнсборо, игра Final Fantasy
Джесси, игра "Покемоны"
Чокобо, игра Final Fantasy
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