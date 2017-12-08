19-летний австралиец, весивший 154 кг: Как я за один сезон сбросил 71 килограмм

Сегодня Сэм работает пожарным, снимается для календарей и своими успехами делится в "Фейсбуке".

В 2008 году Сэм Руэн принял участие в телевизионном шоу "Потерявший больше всех"

В свои 19 лет Сэм весил 154 килограмма

Тем не менее парню удалось стать победителем проекта

К моменту окончания сезона юноша сбросил 71 килограмм! За 12 недель его вес снизился до 83 килограммов

С момента участия в телешоу прошло уже десять лет, но Сэм продолжает упорно работать над своим телом

Фотография до проекта и после, которую юноша выставил на своей странице в "Фейсбуке", стала вирусной

Прошло уже десять лет. Столько всего произошло за это время! Хорошее и плохое, самые крутые подъёмы и самые глубокие падения. Всё, что я знаю, — это то, что рядом со мной невероятные люди, и я невероятно благодарен им за помощь и поддержку Сэм Руэн

Повзрослев, Сэм пошёл работать в пожарную службу

Там он также отметился своим внешним видом — снявшись для корпоративного календаря

Все вырученные средства Сэм Руэн передаёт на лечение детей

У него по-прежнему много подписчиков, с которыми он делится советами

Недавно Сэм встретил свою любовь — Даниэлу

Девушка также поддерживает ЗОЖ, и теперь они тренируются вместе

Сэм давно избавился от лишнего веса, но, несмотря на это, он признаётся, что до сих пор страдает от комплексов

Мне всё ещё не нравится снимать рубашку, даже на пляже Сэм Руэн

К 29 годам Сэм Руэн стал героем для многих людей