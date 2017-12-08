19-летний австралиец, весивший 154 кг: Как я за один сезон сбросил 71 килограмм

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19-летний австралиец, весивший 154 кг: Как я за один сезон сбросил 71 килограмм

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Сегодня Сэм работает пожарным, снимается для календарей и своими успехами делится в "Фейсбуке".

В 2008 году Сэм Руэн принял участие в телевизионном шоу "Потерявший больше всех"

<p>Фото © Sam Rouen</p>

В свои 19 лет Сэм весил 154 килограмма

<p>Фото © Network 10</p>

Тем не менее парню удалось стать победителем проекта

<p>Фото © Network 10</p>

К моменту окончания сезона юноша сбросил 71 килограмм! За 12 недель его вес снизился до 83 килограммов

<p>Фото © Network 10</p>

С момента участия в телешоу прошло уже десять лет, но Сэм продолжает упорно работать над своим телом

<p>Фото © Sam Rouen</p>

Фотография до проекта и после, которую юноша выставил на своей странице в "Фейсбуке", стала вирусной

<p>Фото © Sam Rouen</p>

Прошло уже десять лет. Столько всего произошло за это время! Хорошее и плохое, самые крутые подъёмы и самые глубокие падения. Всё, что я знаю, — это то, что рядом со мной невероятные люди, и я невероятно благодарен им за помощь и поддержку

Сэм Руэн

<p>Фото © Sam Rouen</p>

Повзрослев, Сэм пошёл работать в пожарную службу

<p>Фото © Sam Rouen</p>

Там он также отметился своим внешним видом — снявшись для корпоративного календаря

<p>Фото © Sam Rouen</p>

Все вырученные средства Сэм Руэн передаёт на лечение детей

<p>Фото © Australian Firefighters Calendar</p>

У него по-прежнему много подписчиков, с которыми он делится советами

<p>Фото © Sam Rouen</p>

Недавно Сэм встретил свою любовь — Даниэлу

<p>Фото © Australian Firefighters Calendar</p>

Девушка также поддерживает ЗОЖ, и теперь они тренируются вместе

<p>Фото © Australian Firefighters Calendar</p>

Сэм давно избавился от лишнего веса, но, несмотря на это, он признаётся, что до сих пор страдает от комплексов

<p>Фото © Australian Firefighters Calendar</p>

Мне всё ещё не нравится снимать рубашку, даже на пляже

Сэм Руэн

<p>Фото © Australian Firefighters Calendar</p>

К 29 годам Сэм Руэн стал героем для многих людей

<p>Фото © Australian Firefighters Calendar</p>

Даже если вы в начале пути, напряжённая работа и настойчивость помогут вам осуществить свои мечты

Сэм Руэн

<p>Фото © Sam Rouen</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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