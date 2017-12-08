Эта хвостатая троица заставит вас задуматься о дружбе без предрассудков

Владелица питомцев, 23-летняя Дженнифер Медрано, взяла к себе Уотсона после того, как переехала в Вашингтон
Девушке было одиноко в новом городе, и её друг решил, что щенок — это лучшая идея
"У меня нет семьи и друзей в Вашингтоне. Мой парень подумал, что щенок — лучшая идея. Так и вышло"
Дженнифер Медрано
Когда Уотсону исполнилось восемь месяцев, в их доме появился пятилетний Кико
"Уотсон знал, что Кико нужна поддержка, поэтому он стал дружить с ним и помогать ему. Кико всё ещё работает над собой, но, по крайней мере, сейчас он чувствует себя более комфортно дома"
Дженнифер Медрано
Вскоре к семье присоединился котёнок Гарри
Когда Гарри впервые встретился с ретриверами, он был "смущён и напуган"
Спокойный и нежный характер Уотсона вскоре помог всем сдружиться
Животные практически никогда не разлучаются
Гарри явно считает себя собакой, поэтому всегда не прочь участвовать в играх
Они обожают дремать или валяться весь день, прижавшись друг к другу
Животные настолько полюбились пользователям Интернета, что на их страницу в "Инстаграме" подписалось почти 300 тыс. человек
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