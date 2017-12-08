Эта хвостатая троица заставит вас задуматься о дружбе без предрассудков

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Эта хвостатая троица заставит вас задуматься о дружбе без предрассудков

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Ретриверы Уотсон и Кико и кот по имени Гарри — три лучших друга. Животные жить друг без друга не могут. А котёнок вовсе считает себя собакой.

Владелица питомцев, 23-летняя Дженнифер Медрано, взяла к себе Уотсона после того, как переехала в Вашингтон

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

Девушке было одиноко в новом городе, и её друг решил, что щенок — это лучшая идея

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

"У меня нет семьи и друзей в Вашингтоне. Мой парень подумал, что щенок — лучшая идея. Так и вышло"

Дженнифер Медрано

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

Когда Уотсону исполнилось восемь месяцев, в их доме появился пятилетний Кико

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

"Уотсон знал, что Кико нужна поддержка, поэтому он стал дружить с ним и помогать ему. Кико всё ещё работает над собой, но, по крайней мере, сейчас он чувствует себя более комфортно дома"

Дженнифер Медрано

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

Вскоре к семье присоединился котёнок Гарри

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

Когда Гарри впервые встретился с ретриверами, он был "смущён и напуган"

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

Спокойный и нежный характер Уотсона вскоре помог всем сдружиться

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

Животные практически никогда не разлучаются

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

Гарри явно считает себя собакой, поэтому всегда не прочь участвовать в играх

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

Они обожают дремать или валяться весь день, прижавшись друг к другу

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

Животные настолько полюбились пользователям Интернета, что на их страницу в "Инстаграме" подписалось почти 300 тыс. человек

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

<p>Фото © Instagram/ wat.ki</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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