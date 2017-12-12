В Нью-Йорке планируют печатать жильё для бездомных на старых домах

Идея использования напечатанных на 3D-принтере жилых модулей появилась из-за высокой стоимости земли и жилого помещения в Нью-Йорке
Новые дома рассчитаны на 61 тыс. бездомных, число которых увеличилось на 40 процентов с 2012 года
Снаружи модули обшиты сталью и оксидированным алюминием. Зимой они сохраняют тепло, а летом остаются прохладными
Блок стандартного размера 15×21 метр из 95 таких комнат собирается за несколько дней
В каждом модуле кровать, большое окно, отдельный вход на замке, место для хранения одежды или постельного белья
Кроме того, каждая комната будет оснащена розетками, умным освещением, вентиляцией, тепло- и звукоизоляцией
Для экономии и соблюдения экологии все детали интерьера будут напечатаны на 3D-принтере из перерабатываемого биопластика
Помимо спального места жилища также оснащены душевой кабиной
Окна в модулях сделаны из умного стекла со встроенными светодиодами. Днём они зеркальные
А по вечерам окна можно будет превращать в огромные мультимедийные экраны для рекламы
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