В Нью-Йорке планируют печатать жильё для бездомных на старых домах

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В Нью-Йорке планируют печатать жильё для бездомных на старых домах

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Дизайнерское агентство Framlab предложило оригинальный способ обеспечения жильём бездомных. Норвежский архитектор Андреас Тьедфлаата уверен, что необходимо использовать 3D-принтер. Жилые модули напоминают пчелиные соты и крепятся к глухим стенам высоток по принципу строительных лесов. Их можно достраивать или разбирать по мере необходимости.

Идея использования напечатанных на 3D-принтере жилых модулей появилась из-за высокой стоимости земли и жилого помещения в Нью-Йорке

<p>Фото © dezeen.com</p>

Новые дома рассчитаны на 61 тыс. бездомных, число которых увеличилось на 40 процентов с 2012 года

<p>Фото © dezeen.com</p>

Снаружи модули обшиты сталью и оксидированным алюминием. Зимой они сохраняют тепло, а летом остаются прохладными

<p>Фото © dezeen.com</p>

Блок стандартного размера 15×21 метр из 95 таких комнат собирается за несколько дней

<p>Фото © dezeen.com</p>

В каждом модуле кровать, большое окно, отдельный вход на замке, место для хранения одежды или постельного белья

<p>Фото © dezeen.com</p>

Кроме того, каждая комната будет оснащена розетками, умным освещением, вентиляцией, тепло- и звукоизоляцией

<p>Фото © dezeen.com</p>

Для экономии и соблюдения экологии все детали интерьера будут напечатаны на 3D-принтере из перерабатываемого биопластика

<p>Фото © dezeen.com</p>

Помимо спального места жилища также оснащены душевой кабиной

<p>Фото © dezeen.com</p>

Окна в модулях сделаны из умного стекла со встроенными светодиодами. Днём они зеркальные

<p>Фото © dezeen.com</p>

А по вечерам окна можно будет превращать в огромные мультимедийные экраны для рекламы

<p>Фото © dezeen.com</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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