Из грязи в князи. Как род Меган Маркл за 150 лет прошёл путь от рабства до трона

Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится в мае будущего года. Церемония бракосочетания пройдёт в Виндзорском замке, обитателям которого по иронии судьбы прислуживала прапрапрабабушка невесты. А своё начало родословная будущей герцогини Сассекса берёт на хлопковых плантациях Вирджинии, где её предки познали все тяготы и лишения жизни в оковах, пишет Daily Mail.

Цепочку событий, породнивших Меган Маркл с Виндзорами, следует отсчитывать с того дня, когда в американском штате Джорджия у одной ничем не примечательной семьи родился ребёнок-мулат. В те времена половина жителей Джорджии были темнокожими, причём подавляющее большинство являлись рабами, а власть британской королевы Виктории распространялась на четверть населения планеты. Монаршую особу с Туманного Альбиона и мать новорождённого малыша разделяла пропасть поистине космических масштабов. Невозможно было представить, что в 2017 году судьбы их потомков окажутся переплетены так тесно.

Специалист по генеалогии Анджела Элдем построила фамильное древо Меган Маркл, основываясь на данных о её афро-американских корнях по материнской линии и предках со стороны отца, эмигрировавших из Англии и Ирландии.

Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle) Июл 16 2016 в 6:22 PDT

Прапрапрабабушка актрисы — Мэтти Тёрнипсид — родилась в штате Джорджия. Она росла в неволе, работая на хлопковой плантации. В 1865 году конгресс США принял Тринадцатую поправку к Конституции, запрещающую рабство и принудительный труд. Но прежде чем изменения вступили в силу, прошло много времени. Скинуть с себя кандалы удалось только дочери Мэтти.

Клаудия Риччи родилась в 1885 году. Достигнув совершеннолетия, она воспользовалась возможностью обрести свободу и вышла замуж за Джеремию Рагланда, чьи родители арендовали для сельскохозяйственных нужд небольшие участки земли.

В мечтах о лучшей жизни пара переехала в штат Теннесси и поселилась в городе. Джеремия стал портным и вскоре основал собственный бизнес. Клаудия первое время работала горничной, а потом устроилась в магазин Miller's Department Store.

Через некоторое время молодая семья стала стремительно пополняться, но из всех появившихся на свет детей выжили только пятеро. Двум дочерям — Доре и Лилли — удалось поступить в колледж. В итоге Дора стала учителем, а Лилли продолжила обучение в университете штата Калифорния. Получив диплом, она возглавила агентство недвижимости.

Сын Джеремии и Клаудии Стив не мог похвастаться подобными успехами. Он работал в прачечной, а его жена была дочерью портье. Пара переехала в Лос-Анджелес, где у них родился сын Элвин, который сделал карьеру в сфере торговли антиквариатом. Он был женат дважды, и от первого брака в 1956 году появилась на свет дочь Дория. В возрасте 23-х лет Дория вышла замуж за потомка британских эмигрантов Томаса Маркла, работавшего художником по свету на телевидении.

4 августа 1981 года, в день рождения Меган Маркл, стартовал финальный отрезок долгого пути её рода от рабства к членству в королевской семье.

Ещё одна родовая линия тянется к американской актрисе от её прапрапрабабушки Мэри Бёрд. По некоторым данным, в девичестве она на протяжении какого-то времени прислуживала в Виндзорском замке.

По мнению ряда экспертов, связь принца Гарри и его будущей жены не ограничивается помолвочным кольцом. Согласно одной из версий, их можно считать дальними родственниками. Это предположение строится на биографии английского землевладельца Ральфа Боуза (1480–1516), чей сын Джордж, возможно, является предком принца Гарри по линии королевы Елизаветы II, в то время как дочь Бриджит имеет общую родословную с Меган Маркл.