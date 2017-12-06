Полицейский, откачавший младенца в пробке: Я просто делал то, чему меня учили

46-летний офицер полиции Саванны, штат Джорджия, США, Уильям Энг спас ребёнка, сделав массаж сердца, а затем быстро доставив в больницу.

Тина Адкинс заметила, что её дочь Белла практически не дышит, когда в городе был час пик. Она позвонила в скорую и на всякий случай в полицию, передаёт Daily Mail.

Пока карета медицинской помощи стояла в пробке, офицер полиции прибыл на место и увидел, что маленькая девочка лежит без сознания. Тогда Уильям собрался с мыслями и, не дожидаясь врачей, сделал ей массаж сердца. Девочка стала подавать признаки жизни — она заплакала, а родители вздохнули с облегчением.

Тогда полицейский схватил девочку и на своей машине доставил малышку в местную больницу. Врачи сказали, что, если бы Уильяма не оказалось рядом, девочку было бы не спасти.

Я просто успокоился и сделал то, чему меня учили Уильям Энг

Полицейский участок Саванны вручил Уильяму благодарность и поощрил сотрудника. А спасённая Белла теперь единственная обладательница уникальных ползунков в городе — с символикой полицейского отдела, где работает её спаситель.

В некоторых жизненных ситуациях мы можем надеяться лишь на ангелов. Наш ангел — это Уильям Тина Адкинс

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