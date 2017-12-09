Художница делает собак из половых тряпок, и они получаются слишком трогательными

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Художница делает собак из половых тряпок, и они получаются слишком трогательными

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Для таких фигур материал должен быть мягким и податливым, поэтому потрёпанная ткань подходит лучше всего

<p>Фото © Holy Smoke</p>

Тем более что необработанные края материала выглядят более натурально

<p>Фото © Holy Smoke</p>

Кроме того, помимо тряпок в работе Хелен использует проволоку и лён

<p>Фото © Holy Smoke</p>

Благодаря используемой методике собаки выглядят так, словно они живые

<p>Фото © Holy Smoke</p>

У Хелен есть свой сайт под названием Holy Smoke, где она выставляет на продажу свои работы

<p>Фото © Holy Smoke</p>

Художница считает, что её способ работы передаёт эмоции и характер животных

<p>Фото © Holy Smoke</p>

Стоит отметить, что Хелен создаёт фигуры собак с грустной или задумчивой мордой

<p>Фото © Holy Smoke</p>

Среди её работ вы не увидите привычных нам весёлых любимцев

<p>Фото © Holy Smoke</p>

Художница создаёт скульптуры в разных размерах. В сидячем положении их высота — 20 см, стоя — 60 см

<p>Фото © Holy Smoke</p>

На сайте можно встретить фигур в трёх вариациях — это лежачие собаки, в полный рост и сидячие

<p>Фото © Holy Smoke</p>

Модели животных представлены в двух цветах: сером и бежевом

<p>Фото © Holy Smoke</p>

Доставка работ осуществляется по всему миру

<p>Фото © Holy Smoke</p>

Без комментариев...

<p>Фото © Holy Smoke</p>

<p>Фото © Holy Smoke</p>

<p>Фото © Holy Smoke</p>

<p>Фото © Holy Smoke</p>

<p>Фото © Holy Smoke</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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