Художница делает собак из половых тряпок, и они получаются слишком трогательными

Для таких фигур материал должен быть мягким и податливым, поэтому потрёпанная ткань подходит лучше всего
Тем более что необработанные края материала выглядят более натурально
Кроме того, помимо тряпок в работе Хелен использует проволоку и лён
Благодаря используемой методике собаки выглядят так, словно они живые
У Хелен есть свой сайт под названием Holy Smoke, где она выставляет на продажу свои работы
Художница считает, что её способ работы передаёт эмоции и характер животных
Стоит отметить, что Хелен создаёт фигуры собак с грустной или задумчивой мордой
Среди её работ вы не увидите привычных нам весёлых любимцев
Художница создаёт скульптуры в разных размерах. В сидячем положении их высота — 20 см, стоя — 60 см
На сайте можно встретить фигур в трёх вариациях — это лежачие собаки, в полный рост и сидячие
Модели животных представлены в двух цветах: сером и бежевом
Доставка работ осуществляется по всему миру
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