Голая модель прошлась по пляжу в Малибу, притворившись ёлкой

Популярная модель и актриса, 36-летняя Бланка Бланко, подтвердила своё право на роль в фильме 2011 года "Горячие девушки на пляже" после "голой" предновогодней прогулки, пишет Daily Mail.

Бланко решила нарядиться в костюм новогодней ели и украсить своё красивое тело ёлочной гирляндой с новогодними шарами и бантами из лент. Особенно игриво смотрится тот, что украшает левую грудь актрисы.

Ранее Лайф писал, как бывшая девушка Бибера выложила "голые" фото с плюшевым медвежонком.