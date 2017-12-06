Голая модель прошлась по пляжу в Малибу, притворившись ёлкой

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Голая модель прошлась по пляжу в Малибу, притворившись ёлкой

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Популярная модель и актриса, 36-летняя Бланка Бланко, подтвердила своё право на роль в фильме 2011 года "Горячие девушки на пляже" после "голой" предновогодней прогулки, пишет Daily Mail.

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Бланко решила нарядиться в костюм новогодней ели и украсить своё красивое тело ёлочной гирляндой с новогодними шарами и бантами из лент. Особенно игриво смотрится тот, что украшает левую грудь актрисы.

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Ранее Лайф писал, как бывшая девушка Бибера выложила "голые" фото с плюшевым медвежонком.

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