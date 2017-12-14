Археологи нашли под водой древнеримский Лас-Вегас (27 фото)

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Археологи нашли под водой древнеримский Лас-Вегас (27 фото)

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На западном побережье Италии археологи обнаружили древнеримский город Байя. Учёные считают его прообразом современного Лас-Вегаса, в котором проводили время богатые горожане.

На протяжении 1700 лет город считали потерянным

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Учёные обнаружили его на западном побережье современной Италии

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Он расположен в 240 км от современного Рима и в 80 км к северу от Помпей

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Археологи предполагают, что в первом веке нашей эры Байя был похож на Лас-Вегас

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Город был усыпан дорогими и роскошными особняками

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Древнеримское поселение ушло под воду в результате вулканической активности

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Береговая линия страны отодвинулась на 400 метров

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Сейчас на месте древнего города находится Неаполитанский залив

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Невероятно, что спустя 1700 лет город сохранил хороший вид

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

После исследований археологов руины древнего поселения удалось изучить дайверам

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Под водой им удалось сделать снимки города

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Среди дайверов был житель Неаполя Антонио Бусиелло

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Он рассказал, что статуи и мозаики Байи сохранили первоначальный вид

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Красивые мозаики, виллы и храмы, оказавшиеся под водой, демонстрируют богатство этой области

Антонио Бусиелло

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Он считался одним из самых важных римских городов на протяжении веков. На другой стороне залива жил Плиний Младший, который стал свидетелем извержения Везувия в 79 году, разрушившего Помпеи и Геркуланум

Антонио Бусиелло

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Во времена расцвета Байу часто посещали знаменитые римляне, включая Юлия Цезаря, Нерона, Помпея Великого, Мариуса и Адриана, умершего в городе

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Самыми знаменитыми достопримечательностями древнего поселения являются виллы Писони и Протиро, некогда усыпанные яркими мозаиками

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Среди развалин также обнаружили мемориальные памятники

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Один из памятников принадлежит Улиссу — царю Итаки Одиссею

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Учёные считают, что Байа была богатым городом

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Роскошь подтверждают как найденные храмы и виллы с мозаиками, так и широкие улицы

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Кроме того, среди находок дайверы также отыскали водопроводную систему с надписью "L Pisonis" — знак семьи Писони

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

У них в городе был собственный причал и два огромных банных комплекса

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

В древних текстах говорится, что Писони замышлял убить императора Нерона на своей вилле в Байе

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Он хотел стать правителем. Но Нерон узнал о плане и приказал ему казнить самого себя

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Учёные считают, что среди находок также есть особняк, построенный для императора Клавдия

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Несмотря на то что город 1700 лет находился под водой, большинство объектов до сих пор целы

<p>Фото © Pen News/ Antonio Busiello</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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