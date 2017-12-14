Археологи нашли под водой древнеримский Лас-Вегас (27 фото)

На западном побережье Италии археологи обнаружили древнеримский город Байя. Учёные считают его прообразом современного Лас-Вегаса, в котором проводили время богатые горожане.

На протяжении 1700 лет город считали потерянным

Учёные обнаружили его на западном побережье современной Италии

Он расположен в 240 км от современного Рима и в 80 км к северу от Помпей

Археологи предполагают, что в первом веке нашей эры Байя был похож на Лас-Вегас

Город был усыпан дорогими и роскошными особняками

Древнеримское поселение ушло под воду в результате вулканической активности

Береговая линия страны отодвинулась на 400 метров

Сейчас на месте древнего города находится Неаполитанский залив

Невероятно, что спустя 1700 лет город сохранил хороший вид

После исследований археологов руины древнего поселения удалось изучить дайверам

Под водой им удалось сделать снимки города

Среди дайверов был житель Неаполя Антонио Бусиелло

Он рассказал, что статуи и мозаики Байи сохранили первоначальный вид

Красивые мозаики, виллы и храмы, оказавшиеся под водой, демонстрируют богатство этой области Антонио Бусиелло

Он считался одним из самых важных римских городов на протяжении веков. На другой стороне залива жил Плиний Младший, который стал свидетелем извержения Везувия в 79 году, разрушившего Помпеи и Геркуланум Антонио Бусиелло

Во времена расцвета Байу часто посещали знаменитые римляне, включая Юлия Цезаря, Нерона, Помпея Великого, Мариуса и Адриана, умершего в городе

Самыми знаменитыми достопримечательностями древнего поселения являются виллы Писони и Протиро, некогда усыпанные яркими мозаиками

Среди развалин также обнаружили мемориальные памятники

Один из памятников принадлежит Улиссу — царю Итаки Одиссею

Учёные считают, что Байа была богатым городом

Роскошь подтверждают как найденные храмы и виллы с мозаиками, так и широкие улицы

Кроме того, среди находок дайверы также отыскали водопроводную систему с надписью "L Pisonis" — знак семьи Писони

У них в городе был собственный причал и два огромных банных комплекса

В древних текстах говорится, что Писони замышлял убить императора Нерона на своей вилле в Байе

Он хотел стать правителем. Но Нерон узнал о плане и приказал ему казнить самого себя

Учёные считают, что среди находок также есть особняк, построенный для императора Клавдия

Несмотря на то что город 1700 лет находился под водой, большинство объектов до сих пор целы