Пользователи Сети за 4 дня собрали €500 тыс. и выкупили заброшенный замок

Владельцами старинного здания Мот-Шанденье стали 6,5 тыс. человек, из которых будет сформирован специальный комитет по принятию ключевых решений и сбору дополнительных средств на ремонт.

Небезразличные пользователи краудфандинговой платформы Dartagnans выкупили заброшенный замок Мот-Шанденье, расположенный на западе Франции. Чтобы собрать 500 тыс. евро, было выделено 80 дней. Однако 6500 пользователям хватило и четырёх дней.

Теперь их главной задачей является сохранить замок XVIII века от разрушений. Акционеры, вложившие в проект больше 51 евро, смогут посетить замок в начале 2018 года. На данный момент в здании находиться опасно, так как рушатся стены и кровля. Среди тех, кто вложился в покупку замка, есть граждане США, Канады, Бразилии, Индонезии, Австралии и др.

В 1980-х годах лес, окружавший замок и землю, был продан французскому банку, который продавал территорию частями. На сегодняшний момент замок приравнивается к историческому памятнику, который должен охраняться государством. Но французские власти решили такую ответственность на себя не брать.

Для окончательного завершения кампании на Dartagnans нужно собрать миллион евро. Авторы планируют найти средства, восстановить Мот-Шанденье и дать замку вторую жизнь.