30 случайных фото, которые заставят вас смеяться

Необязательно быть профессиональным фотографом, чтобы получить уникальный кадр. Порой вселенная устраивает так, что щелчок на фотоаппарате раздаётся именно тогда, когда нужно. Перед вами 30 таких примеров.

Случайно ли на лбу этого учителя высветилось слово "помогите"?

Когда оказался в нужном месте в нужный момент

Под простынёй спрятался... Сатана?

То чувство, когда тебя неожиданно целует человек с монитора

Этот грузовик хочет украсть солнце

Пожалуй, он был бы фотогеничным индейцем

Святой...

Кажется, Гомер встречает Мардж

Парадокс

В наши времена ничем не удивишь, даже собакой за рулём

Госпожа страус

Главное, малыш счастлив

При правильном раскладе и не такое увидишь

Этот парень растит дерево на голове

Нет, это не плохой макияж, она просто превращается в зомби

Красивые у него ноги

Бэтмен решил прилечь рядом с Женщиной-кошкой

Да, папой быть непросто

Ему не нравятся эти носки

Он просто внимательно смотрит на дорогу

За что её так?

Кажется, одна лошадь съела другую

Совет, как отдать непослушного ребёнка

Красивые глаза!

Есть чему поучиться у этого кота

Вот как на самом деле выглядят русалки

Когда очень хочешь кушать

На неудачных кадрах всегда страдает нос

Он превращается в Циклопа!

Будем надеяться, пёс не хотел его съесть