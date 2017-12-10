30 случайных фото, которые заставят вас смеяться

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30 случайных фото, которые заставят вас смеяться

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Необязательно быть профессиональным фотографом, чтобы получить уникальный кадр. Порой вселенная устраивает так, что щелчок на фотоаппарате раздаётся именно тогда, когда нужно. Перед вами 30 таких примеров.

Случайно ли на лбу этого учителя высветилось слово "помогите"?

<p>Фото © DedRuck</p>

Когда оказался в нужном месте в нужный момент

<p>Фото © boredpanda.com</p>

Под простынёй спрятался... Сатана?

<p>Фото © MuffinHatLP</p>

То чувство, когда тебя неожиданно целует человек с монитора

<p>Фото © Streeb-Greebling</p>

Этот грузовик хочет украсть солнце

<p>Фото © Diginixy</p>

Пожалуй, он был бы фотогеничным индейцем

<p>Фото © BisonST</p>

Святой...

<p>Фото © Trololman72</p>

Кажется, Гомер встречает Мардж

<p>Фото © VladislavMiloslav</p>

Парадокс

<p>Фото © CANT_TRUST_HILLARY</p>

В наши времена ничем не удивишь, даже собакой за рулём

<p>Фото © conversingwithoceans</p>

Госпожа страус

<p>Фото © conancat</p>

Главное, малыш счастлив

<p>Фото © TrailTrumpet</p>

При правильном раскладе и не такое увидишь

<p>Фото © Czarvana</p>

Этот парень растит дерево на голове

<p>Фото © bestdayforpizza</p>

Нет, это не плохой макияж, она просто превращается в зомби

<p>Фото © boredpanda.com</p>

Красивые у него ноги

<p>Фото © uzonline</p>

Бэтмен решил прилечь рядом с Женщиной-кошкой

<p>Фото © RIPMyInnocence</p>

Да, папой быть непросто

<p>Фото © shelldog</p>

Ему не нравятся эти носки

<p>Фото © frankieMART</p>

Он просто внимательно смотрит на дорогу

<p>Фото © ltmurra12</p>

За что её так?

<p>Фото © boredpanda.com</p>

Кажется, одна лошадь съела другую

<p>Фото © Epileptic_Ebola</p>

Совет, как отдать непослушного ребёнка

<p>Фото © tehtrintran</p>

Красивые глаза!

<p>Фото © keehcyma</p>

Есть чему поучиться у этого кота

<p>Фото © <a href="https://imgur.com/gallery/FUOJ8" target="_blank">j</a>ellyd0nut</p>

Вот как на самом деле выглядят русалки

<p>Фото © Reuters/David Gray</p>

Когда очень хочешь кушать

<p>Фото © loopdeloops</p>

На неудачных кадрах всегда страдает нос

<p>Фото © CrashProof</p>

Он превращается в Циклопа!

<p>Фото © saltus</p>

Будем надеяться, пёс не хотел его съесть

<p>Фото © lollieboo</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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