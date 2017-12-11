5 звёзд с самыми несиликоновыми "кардашьянами"

37-летняя Ким Кардашьян
Известная всем светская львица и жена рэпера Канье Уэста утверждает, что никогда не вставляла силиконовые импланты для увеличения ягодиц. Но поклонники звезды удивляются, как возможно, что её тонкая талия настолько непропорциональна нижней части тела. По словам Ким, она носит спортивный утягивающий корсет.
20-летняя Кайли Дженнер
Кайли Дженнер не только считает фигуру своей сводной сестры Ким примером для подражания, но также отрицает, что воспользовалась услугами пластического хирурга. Хотя все поклонники девушки заметили, что до этого года Кайли выглядела совершенно иначе.
22-летняя Деми Роуз
Звезда "Инстаграма" Деми Роуз утверждает, что вся её красота — натуральная. По словам англичанки, такую форму ей помогает поддерживать тренер из Nike.
25-летняя Холли Хаган
В 2011 году британская телезвезда Холли Хаган сделала ботокс губ и изменила форму лица. Её преображение на этом не закончилось. В октябре этого года фанаты девушки заметили увеличение её ягодиц. Холли отрицает, что ей всадили импланты, но признаётся, что при операции жир из живота вкололи в бёдра.
29-летняя Блэк Чайна
Роб Кардашьян, с которым встречалась американская певица Блэк Чайна, утверждал, что после родов девушка потратила $100 тыс. (6 млн рублей) на восстановление фигуры. Но девушка говорит, что её тело выглядит таким образом из-за грудного вскармливания и сцеживания молока.
- Популярные
- По времени