Эта девушка так похожа на Бейонсе, что её преследуют фанаты певицы

По словам Бриттани, поклонники американской певицы постоянно пытаются сфотографировать её на улице, а порой и преследуют ради автографа или совместного селфи. Девушка отмечает, что большинство фанатов Бейонсе дружелюбны, но среди них попадаются и неадекваты.
Однажды несколько женщин преследовали меня и моего друга. Они стучали каблуками по его машине и пели Single Ladies, пока мы не сфотографировали их
Бриттани Уильямс
Бриттани утверждает, что первое время её даже пугало такое внимание, но теперь она привыкла к нему. Тем более, её сходство с Бейонсе не ограничивается лишь внешними данными.
Она поёт, танцует, пишет, и я тоже талантлива; мы обе сильные доминирующие женщины, бесстрашные и верящие в Бога
Бриттани Уильямс
Впрочем, между Бейонсе и Бриттани существуют и кардинальные различия. Так, девушка утверждает, что практически не пользуется косметикой и не тратит деньги на стилистов — она и так вполне довольна своей внешностью. Впрочем, это неудивительно, ведь на её "инстаграм" подписано больше 50 тысяч человек.
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