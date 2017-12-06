Эта девушка так похожа на Бейонсе, что её преследуют фанаты певицы

Бриттани Уильямс из Детройта так похожа на Бейонсе, что поклонники певицы буквально не дают ей прохода. Девушка настаивает: её сходство со звездой — чистая случайность и она вовсе не пытается его подчеркнуть, рассказывает Daily Mail.

Публикация от SurB™ (@sur__b) Мар 22 2017 в 9:21 PDT

По словам Бриттани, поклонники американской певицы постоянно пытаются сфотографировать её на улице, а порой и преследуют ради автографа или совместного селфи. Девушка отмечает, что большинство фанатов Бейонсе дружелюбны, но среди них попадаются и неадекваты.

Публикация от SurB™ (@sur__b) Ноя 25 2017 в 8:11 PST

Однажды несколько женщин преследовали меня и моего друга. Они стучали каблуками по его машине и пели Single Ladies, пока мы не сфотографировали их Бриттани Уильямс

Публикация от SurB™ (@sur__b) Сен 19 2017 в 8:42 PDT

Бриттани утверждает, что первое время её даже пугало такое внимание, но теперь она привыкла к нему. Тем более, её сходство с Бейонсе не ограничивается лишь внешними данными.

Публикация от SurB™ (@sur__b) Сен 15 2017 в 2:49 PDT

Она поёт, танцует, пишет, и я тоже талантлива; мы обе сильные доминирующие женщины, бесстрашные и верящие в Бога Бриттани Уильямс

Публикация от SurB™ (@sur__b) Авг 15 2017 в 2:28 PDT

Впрочем, между Бейонсе и Бриттани существуют и кардинальные различия. Так, девушка утверждает, что практически не пользуется косметикой и не тратит деньги на стилистов — она и так вполне довольна своей внешностью. Впрочем, это неудивительно, ведь на её "инстаграм" подписано больше 50 тысяч человек.