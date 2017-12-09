От депрессии, фастфуда и 107 кг — к самолюбованию и 63 кг за полгода

22-летняя Алиша-Кейт всегда была пухленькой и любила поесть сладкое всё своё детство, пишет Mirror. В школе её дразнили одноклассники за пухлые щёки, но девочка всегда пропускала замечания мимо ушей.

После рождения её дочери Тилли в 20 лет жизнь Алишы-Кейт резко поменялась. У неё появилось больше забот: помимо учёбы в медицинском колледже ей приходилось следить за ребёнком. Из-за огромного количества дел и проблем Алиша-Кейт стала замыкаться в себе и заедать стресс огромными порциями фастфуда.

Алиша-Кейт ежедневно съедала по три гамбургера в полдень, пиццу, кебаб и чипсы на обед, на ужин она заедала всё шестью плитками шоколада и несколькими ломтиками батона с шоколадной пастой. Запивать она всё это любила тремя банками газировки и неограниченным количеством энергетика.

В итоге девушка превратилась в пышку — мягко говоря. Она стала носить одежду 22-го размера (60-й по российским меркам) и весила 107 килограмм. Через год Тилли начала ходить, а Алиша-Кейт стеснялась выйти на улицу, чтобы погулять с дочерью. Из-за стресса она целый месяц просидела дома, отвернулась от друзей и перестала контактировать с внешним миром.

Однажды во время игры с Тилли Алиша-Кейт начала сильно задыхаться и не успевать за своей дочерью. Тогда она поняла, что на такой диете она долго не протянет, и решила взяться за себя кардинально. С марта 2017 года она записалась в фитнес-клуб.

Помню, первые две недели мне жутко хотелось сладкого. Я бы душу продала за фастфуд и батончик шоколадной конфеты Алиша-Кейт Армстронг

Девушка изменила свой рацион. Теперь вместо пяти тысяч калорий она ежедневно съедала только две тысячи. На завтрак она ела домашний кекс, на обед — салат с курицей, на ужин — домашние чипсы и птицу, перекусывая фруктами, лапшой и небольшими порциями обычного шоколада. Вместо трёх банок газировки она выпивала три литра воды ежедневно.

Результаты появились уже через девять месяцев. Алиша-Кейт похудела до 63 кг. Её перестали узнавать на улице, а те, кто узнавал, восхищались ею.

Я никогда не чувствовала себя такой маленькой и привлекательной. Мне очень нравится моя нынешняя форма Алиша-Кейт Армстронг

Алиша-Кейт признаётся, что чувствует себя в этом теле намного лучше, хотя до сих пор не может привыкнуть к нему и иногда случайно заходит в магазины одежды для людей больших размеров и требует привычный 22-й.