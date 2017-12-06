Ну разве можно к больным детям в таком виде?! Хотя это же Кардашьян...

Светская львица продолжает "ублажать" папарацци, которые преследуют её на каждом шагу. Что ни вспышка, то фото для обложки. Да, это всё-таки особое умение — привлекать к себе внимание и выглядеть так, будто ты создана только для одного лишь этого. На этот раз Ким вновь щегольнула сексуальным нарядом, подчёркивающим её аппетитные формы. Да, это был визит к больным детям, и, казалось бы, можно было воздержаться, но, с другой стороны, детишкам этим теперь помогают тысячи сердобольных подписчиков той же Кардашьян. А раз так, то главная цель достигнута.
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