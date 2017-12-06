Ну разве можно к больным детям в таком виде?! Хотя это же Кардашьян...

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Ну разве можно к больным детям в таком виде?! Хотя это же Кардашьян...

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Светская львица продолжает "ублажать" папарацци, которые преследуют её на каждом шагу. Что ни вспышка, то фото для обложки. Да, это всё-таки особое умение — привлекать к себе внимание и выглядеть так, будто ты создана только для одного лишь этого. На этот раз Ким вновь щегольнула сексуальным нарядом, подчёркивающим её аппетитные формы. Да, это был визит к больным детям, и, казалось бы, можно было воздержаться, но, с другой стороны, детишкам этим теперь помогают тысячи сердобольных подписчиков той же Кардашьян. А раз так, то главная цель достигнута.

<p>В госпиталь Ким приехала в кремовом платье в форме песочных часов, которое подчёркивало её подтянутый животик</p>

<p>Чёрные корни волос напоминают о том, что она не блондинка, но одновременно подчёркивают её взгляд</p>

<p>Узкое платье явно было надето с намерением подчеркнуть самые выделяющиеся части тела Ким</p>

<p>Вырез на животе как бы говорит нам: &#34;У Ким не просто аппетитные бёдра, но и узкая талия&#34;</p>

<p>Как обычно, идеальный подбор обуви и колец, которые обращают на себя ровно столько внимания, сколько нужно</p>

<p>Потрясающий подбор бледно-розовой помады и туманных теней — воплощение гламура</p>

<p>Одним своим появлением Ким привлекла пожертвования в детский госпиталь на десятки тысяч долларов</p>

<p>Ким выложила сертификат у себя на странице в &#34;Инстаграме&#34; — таким образом она поддержала программу нетоксичных, инновационных и стильных продуктов для родителей и детей</p>

<p>Но за всем этим гламуром стоит холодный расчёт — ещё до поездки в госпиталь Ким засветила свой новый образ в Snapchat и по числу лайков поняла, что попала в цель</p>

<p>Если вы всё ещё не заметили — она укоротила длину волос</p>

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