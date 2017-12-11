Бывшую железнодорожную станцию превратили в двухэтажный жилой дом за 30 млн

Innerpeffray Station располагается недалеко от города Крифф, графство Пертшир
Железнодорожная станция была открыта 21 мая 1866 года и служила остановкой между городами Крифф и Метвен
Innerpeffray выставлена на продажу впервые после закрытия 70 лет назад — 1 октября 1951 года
Сегодня о том, что в Криффе существовала железнодорожная станция, напоминают только старый камень и мемориальная доска
Новые хозяева превратили станцию в двухэтажный коттедж с тремя спальнями
На первом этаже располагаются большая гостиная, кухня и веранда с видом на сад
Помимо дома, на продажу выставлена 121 сотка земли
Бывшая станция окружена сельской местностью. Кроме того, рядом располагаются хорошие школы для детей
Коттедж выставлен на продажу сайтом SPC Scotland за £380 тыс. (30 млн рублей)
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