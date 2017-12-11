Бывшую железнодорожную станцию превратили в двухэтажный жилой дом за 30 млн

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Бывшую железнодорожную станцию превратили в двухэтажный жилой дом за 30 млн

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В Великобритании бывшую железнодорожную станцию Innerpeffray перестроили в коттедж с тремя спальнями и теперь продают за £380 тыс. (30 млн рублей по нынешнему курсу).

Innerpeffray Station располагается недалеко от города Крифф, графство Пертшир

<p>Фото © cascadenews.co.uk</p>

Железнодорожная станция была открыта 21 мая 1866 года и служила остановкой между городами Крифф и Метвен

<p>Фото © cascadenews.co.uk</p>

Innerpeffray выставлена на продажу впервые после закрытия 70 лет назад — 1 октября 1951 года

<p>Фото © cascadenews.co.uk</p>

Сегодня о том, что в Криффе существовала железнодорожная станция, напоминают только старый камень и мемориальная доска

<p>Фото © cascadenews.co.uk</p>

Новые хозяева превратили станцию в двухэтажный коттедж с тремя спальнями

<p>Фото © cascadenews.co.uk</p>

<p>Фото © cascadenews.co.uk</p>

<p>Фото © cascadenews.co.uk</p>

На первом этаже располагаются большая гостиная, кухня и веранда с видом на сад

<p>Фото © cascadenews.co.uk</p>

<p>Фото © cascadenews.co.uk</p>

<p>Фото © cascadenews.co.uk</p>

Помимо дома, на продажу выставлена 121 сотка земли

<p>Фото © cascadenews.co.uk</p>

<p>Фото © cascadenews.co.uk</p>

Бывшая станция окружена сельской местностью. Кроме того, рядом располагаются хорошие школы для детей

<p>Фото © cascadenews.co.uk</p>

Коттедж выставлен на продажу сайтом SPC Scotland за £380 тыс. (30 млн рублей)

<p>Фото © cascadenews.co.uk</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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