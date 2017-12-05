Селена Гомес подарила награду подруге, которая отдала ей свою почку

Накануне в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Billboard’s Women In Music, в которой Селена Гомес удостоилась звания "Женщина года".

Несмотря на то что недавно американская певица возобновила свои отношения с Джастином Бибером, на церемонию Гомес пришла со своей лучшей подругой Франсией Райса.

Девушки были неразлучны весь вечер и позировали вдвоём в обнимку перед камерами. На церемонии Селена Гомес выиграла в номинации "Женщина года", но, когда поднялась на сцену, её радостная улыбка сменилась слезами.

Огромное спасибо, ребята. Честно говоря, эту награду заслуживает Франсия, ведь она спасла мне жизнь Селена Гомес

Певица развернулась к своей подруге и присвоила награду ей, которая была не менее эмоциональна.

Напомним, этим летом Селена Гомес перенесла сложную операцию по пересадке почки, донором стала её лучшая подруга — актриса Франсия Райса, которую она назвала своей сестрой и поблагодарила за самоотверженный поступок.