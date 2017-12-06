Велосипедист спас утонувшего щенка, сделав ему искусственное дыхание (видео)

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Велосипедист спас утонувшего щенка, сделав ему искусственное дыхание (видео)

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21-летний житель Вьетнама признался, что не знал, как нужно действовать в такой ситуации, поэтому импровизировал.

Велосипедист из Вьетнама увидел тонущего щенка в реке и, не задумываясь, бросился ему на помощь. Хоанг Минь вытащил его из воды, очистил мордочку малыша от мусора и проверил положение языка, чтобы приступить к самому главному — вентиляции лёгких. Весь процесс спасения был запечатлён камерой, находившейся на его шлеме, сообщает Mirror.

21-летний юноша обрезал дно пластиковой бутылки, приложив обрезанный конец к морде щенка, и начал дышать в горлышко. Через некоторое время пострадавший начал проявлять признаки жизни и скулить. После Хоанг завернул его в кусок ткани, чтобы согреть.

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Велосипедист признался, что понятия не имел, как нужно действовать в такой ситуации, поэтому просто импровизировал. О дальнейшей судьбе щенка неизвестно.

Вытащив щенка из воды, я растерялся и просто сделал то, что пришло в голову, не раздумывая. На самом деле я не знаю, как правильно оказывать первую помощь в таких ситуациях

Хоанг Минь

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