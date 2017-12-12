4 млн за 10 месяцев на YouTube, или Как бросить всё и пойти ва-банк

27-летняя Эрин Генри из Мельбурна, окончив университет, поняла, что не хочет сидеть в офисе и работать на дядю. Девушка открыла свой Youtube-канал про бизнес, который помог ей заработать 100 тыс. австралийских долларов (4 млн рублей по нынешнему курсу) за десять месяцев.

Перед тем как поступить на факультет PR и бизнес-инноваций, Эрин проработала консультантом в кол-центре и магазине Diva

Изучая в университете бизнес, девушка поняла, что хочет иметь собственное дело

После завершения учёбы в 2016 году Эрин поняла, что лучше решение — Youtube-канал

"Я знала, что работа PR не для меня, меня интересовал сам бизнес" Эрин Генри

Девушка понимала, что не желает работать в офисе, и поставила себе цель построить собственный бизнес

"Я не могла ни на кого работать. Я знала, что не смогу. Поэтому я начала своё дело" Эрин Генри

Эрин запустила свой Youtube-канал ещё во время учёбы в 2014 году

Вдохновившись популярным австралийским фитнес-блогером Кейлой Итсайнс, Генри начала рассказывать про спорт и здоровое питание

"Первое моё видео было не очень хорошим. Я сняла его на свой ноутбук, сидя на стуле. Но для меня это было начало" Эрин Генри

Канал начал процветать, но девушка сомневалась в своей профессиональной квалификации

Мне стало страшно. Я стала сомневаться в себе и в том, не зря ли я потратила кучу времени Эрин Генри

Я чувствовала себя самозванкой, которую даже нанимали на работу. Я не знала ничего того, чего бы не знали другие Эрин Генри

Спортивная ниша была не для Генри. В связи с этим она сменила формат канала и начала рассказывать женщинам про бизнес-стратегии

Я сразу втянулась в эту идею. Из-за моей заинтересованности идея получила развитие в течение двух недель Эрин Генри

"Я сама обратилась к бизнес-тренеру, создала программу развития, в феврале 2017 года запустила сайт The May Collective и перешла от фитнеса к саморазвитию и бизнес-стратегиям" Эрин Генри

Спустя десять месяцев после запуска Эрин заработала 100 тыс. австралийских долларов (4 млн рублей)

"С момента, как я попала в этот мир и стала увлечённо говорить на эти темы, мой YouTube-канал просто взорвался, а мой бизнес взлетел вверх" Эрин Генри

Основной контент канала Генри — это советы по бизнесу, управление деньгами, привлечение аудитории, изменение мышления, ведение публичных выступлений

Также австралийка основала курсы для тех, кто хочет создать "цифровую империю", управлять своими мыслями и научиться использовать YouTube

Генри обучает женщин развивать свой собственный бизнес и привлекать аудиторию при помощи цифровых технологий

"Мой доход — индивидуальный обучающий тренинг, групповой тренинг, продажи от моей книги E-book, доход от рекламы и спонсорства на YouTube" Эрин Генри

"В тот момент, когда это стало действовать, я получила свои первые 5 тыс. австралийских долларов от клиента. Это было потрясающе, что кто-то платит мне за то, что я обучаю его вести бизнес" Эрин Генри

Эрин достигла своей цели — заработать 100 тыс., в 2018 году она планирует расширить групповые тренинги и провести больше публичных выступлений

"Мне нравится помогать людям в поиске своей ниши, а также нравится обучать их зарабатывать деньги. Это моя страсть" Эрин Генри