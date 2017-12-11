На фото последних ракетных испытаний КНДР нашли следы фотошопа

В конце ноября телевидение КНДР показало кадры пуска баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По заявлениям северокорейских военных, ракета способна нести тяжёлую ядерную боеголовку и может достичь любой точки на континентальной территории США.

Изучая кадры пуска "Хвасона-15", учёный Марко Лангбрук, который на протяжении долгого времени следит за ракетной программой КНДР, усомнился в их подлинности.

При пуске ракеты из-за яркого пламени мы не можем увидеть звёзд на небе, но на фотографии, показанной по телевидению, они есть. Это серьёзное доказательство того, что изображения явно обработали Марко Лангбрук

So, I just discovered that the North Koreans DID tamper with their #Hwasong15 launch photo's! Two images from clearly same viewpoint, but dramatically different star backgrounds! Orion (Southeast) versus Andromeda (Northwest)! @planet4589 pic.twitter.com/ZzhFa3HwaM — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) 4 декабря 2017 г.

К такому мнению пришёл и астрофизик Джонатан Макдауэлл, который сослался на использование фотошопа в фотографиях.

Я скептически отношусь к этим изображениям. Очень трудно сделать фото, чтобы на переднем плане хорошо виднелся объект, да ещё и звёзды отчётливо были видны Джонатан Макдауэлл

Оба эксперта пришли к выводу, что СМИ КНДР использовали фоторедактор скорее для большей красочности фотографии, нежели за тем, чтобы вводить в заблуждение.