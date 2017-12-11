"Я чувствовала себя старой и скучной". Как медсестра в 51 стала бодибилдером

51-летняя Клаудия Дьюв из Сиднея, Австралия, сбросила 30 кг за 10 месяцев во время сушки, когда тренировалась пять раз в неделю вместе со своей дочкой.

Жизнь Клаудии потеряла яркость после того момента, как проблемы с коленом сделали её досуг малоподвижным и скучным, пишет Daily Mail. Женщина работала медсестрой в госпиталях на протяжении 30 лет, поэтому и после операции она справлялась с работой.

Однако вскоре Клаудия обнаружила, что из-за малоподвижного образа жизни стала резко набирать вес. Тогда же у её отца обнаружили злокачественную опухоль, и женщина перестала чувствовать вкус к жизни.

Я поняла, что не могу двигаться так же хорошо, как другие женщины в моём возрасте. У меня не было энергии, и я пыталась спрятаться от самой себя Клаудия Дьюв

Из-за стресса Клаудия, которая всегда следила за своим рационом и качеством питания, стала заедать грусть огромным количеством пищи. Ретроспективно она оценивает своё состояние как эмоциональный голод: она стала есть всё подряд, без разбора. Отразившийся на весах результат — 95 килограммов — привёл её в ужас, и она решила действовать.

Я купила абонемент в тот же зал, в который ходила моя дочь, и начала с того, что пыталась пробежать на беговой дорожке 20 минут Клаудия Дьюв

В начале тренировок у Клаудии сильно болело колено, но по прошествии нескольких недель она заметила, что оно сильно укрепилось. Ей понравилось тренироваться, и она стала посещать фитнес-зал пять дней в неделю.

Фитнес требует желания, упорства, системности и постоянной работы. Он мобилизует тело и ум, результат превзошёл все мои ожидания! Клаудия Дьюв

За 10 месяцев упорной работы Клаудия похудела на 30 кг. На фитнес-конкурсе на Филиппинах Клаудия победила в номинации Pro Figure Athlete, после чего поучаствовала ещё в других восьми соревнованиях. У неё появились друзья "из качалки", они вместе проводят время и наслаждаются радостями жизни в полную силу.

Клаудия также сменила профессию: теперь она не лечит людей, а помогает здоровым стать чуточку сильнее и лучше. Теперь Клаудия профессиональный фитнес-тренер с индивидуальными программами для лиц старше 50 лет.