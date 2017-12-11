15 лучших рождественских татуировок

На что готовы пойти отчаянные любители Рождества? Представляем вашему вниманию 15 татуировок, сделанных в честь любимого праздника.

Всеми любимый Кевин Маккалистер из фильма "Один дома"

Узнали Билли Боба Торнтона из фильма "Плохой Санта"?

Пожалуй, Уилл Феррелл лучше всех сыграл помощника Санты в фильме "Эльф"

Кто-нибудь ещё помнит "Гринча"?

Владелец этой татуировки просто настоящий фанат Снупи!

Кто б знал, что Йоде так идёт костюм Санты!

Кто-то слишком сентиментален

Это тату определённо сделано с любовью

Этот олень выглядит так, словно вдребезги напился перед праздником

Когда одновременно очень любишь собак и Рождество

Ему даже не придётся наряжать ёлку

Кто-то очень невзлюбил Санту

У этого любителя Рождества есть всё необходимое: гирлянды, игрушки, еловая ветвь

Для тех, для кого этот праздник особенный

У кого-то хорошее чувство юмора