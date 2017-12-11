15 лучших рождественских татуировок

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15 лучших рождественских татуировок

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На что готовы пойти отчаянные любители Рождества? Представляем вашему вниманию 15 татуировок, сделанных в честь любимого праздника.

Всеми любимый Кевин Маккалистер из фильма "Один дома"

<p>Фото © JAMPRESS</p>

Узнали Билли Боба Торнтона из фильма "Плохой Санта"?

<p>Фото © JAMPRESS</p>

Пожалуй, Уилл Феррелл лучше всех сыграл помощника Санты в фильме "Эльф"

<p>Фото © JAMPRESS</p>

Кто-нибудь ещё помнит "Гринча"?

<p>Фото © JAMPRESS</p>

Владелец этой татуировки просто настоящий фанат Снупи!

<p>Фото © JAMPRESS</p>

Кто б знал, что Йоде так идёт костюм Санты!

<p>Фото © JAMPRESS</p>

Кто-то слишком сентиментален

<p>Фото © JAMPRESS</p>

Это тату определённо сделано с любовью

<p>Фото © JAMPRESS</p>

Этот олень выглядит так, словно вдребезги напился перед праздником

<p>Фото © JAMPRESS</p>

Когда одновременно очень любишь собак и Рождество

<p>Фото © JAMPRESS</p>

Ему даже не придётся наряжать ёлку

<p>Фото © JAMPRESS</p>

Кто-то очень невзлюбил Санту

<p>Фото © JAMPRESS</p>

У этого любителя Рождества есть всё необходимое: гирлянды, игрушки, еловая ветвь

<p>Фото © JAMPRESS</p>

Для тех, для кого этот праздник особенный

<p>Фото © JAMPRESS</p>

У кого-то хорошее чувство юмора

<p>Фото © JAMPRESS</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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