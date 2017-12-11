15 лучших рождественских татуировок

Всеми любимый Кевин Маккалистер из фильма "Один дома"
Узнали Билли Боба Торнтона из фильма "Плохой Санта"?
Пожалуй, Уилл Феррелл лучше всех сыграл помощника Санты в фильме "Эльф"
Кто-нибудь ещё помнит "Гринча"?
Владелец этой татуировки просто настоящий фанат Снупи!
Кто б знал, что Йоде так идёт костюм Санты!
Кто-то слишком сентиментален
Это тату определённо сделано с любовью
Этот олень выглядит так, словно вдребезги напился перед праздником
Когда одновременно очень любишь собак и Рождество
Ему даже не придётся наряжать ёлку
Кто-то очень невзлюбил Санту
У этого любителя Рождества есть всё необходимое: гирлянды, игрушки, еловая ветвь
Для тех, для кого этот праздник особенный
У кого-то хорошее чувство юмора
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