"Я просто захотела быть собой и сняла парик"

21-летняя Макензи Мьюкс из Техаса, США, сделала праздничную фотосессию в честь обручения. Она отличается от остальных её фото, ведь на них — настоящая Макензи — без парика...та, которую полюбил 21-летний Брайан Баллард.

Макензи родилась абсолютно здоровой, но в возрасте восьми лет её одноклассники начали дразнить девушку за плешь на голове, пишет Daily Mail.

Мать отвела Макензи к доктору, и тот поставил неутешительный диагноз: неизлечимая алопеция (облысение). Менее чем за шесть месяц Макензи потеряла все свои волосы.

И вот с такого раннего возраста американка не расставалась с париками, в которых даже спала и плавала в бассейне. Ей приходилось менять парики раз в три-четыре месяца. Знакомые девушки думали, что у неё рак.

Мне было бесконечно стыдно за свою болезнь всё моё детство и юность, поэтому я просто прекращала разговоры, а люди думали, что мне больно говорить о моём раке Макензи Мьюкс

В старшей школе девушка встретила Брайена. Это была любовь с первого взгляда. Она не стала скрывать свою болезнь и сняла парик. Девушка была уверена, что он отвернётся, но его реакция оказалась совершенно противоположной.

Если ты думаешь, что вся красота в твоём парике, то ты сильно ошибаешься Брайен Баллард

В мае 2017 года уже 21-летние студенты Университета Хьюстон в Клир-Лейк Брайан и Макензи обручились. В честь радостного события они решили сделать праздничную фотосессию, с помощью которой Макензи всё рассказала своим знакомым через "Фейсбук".

Это было самое сложное решение в моей жизни. Я знала, что пришло время раскрыться. И лучше этого момента, рядом с Брайаном, быть не могло. Рядом с ним я чувствую себя комфортно и уверенно, такой, какая я есть! Макензи Мьюкс

Макензи планирует надеть парик на свою свадьбу в октябре 2018-го. Однако во время прогулки в парке и их свадебного танца она планирует снять его, ведь рядом будут крепкие руки её мужа Брайана.