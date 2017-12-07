Парикмахер выстриг Трампа на затылке его фаната, но получился Волан-де-Морт

Парикмахерская XB Hair в городе Чжанхуа, Тайвань, известна на весь мир благодаря этому мастеру — Аллену Чену, который создаёт не только причёски, но даже лица из волос.

Этот юноша теперь местная знаменитость, ведь он попросил Чена изобразить президента США Дональда Трампа на своём затылке, пишет Daily Mail.

Аллен Чен работал над стрижкой около трёх часов. При этом мастер краской для волос аккуратно разделил голову на две части. В итоге при взгляде анфас смелый тайванец — брутальный брюнет, а с перспективы затылка — президент США.

Фото быстро стали вирусными, и многие пользватели отметили сходство лица Трампа с Волн-де-Мортом из первой серии саги про Гарри Поттера — "Философского камня", где главный злодей прятался на затылке профессора Квиррелла.

Это не первый такой заказ, который Аллен получает во время своей работы парикмахером. Он уже выстригал на затылках гостей Микки-Мауса, Винни Пуха, куклу из ужастиков Аннабель, Мону Лизу и многих других.

Ранее Лайф писал, что парикмахер Дональда Трампа раскрыла секреты его знаменитой причёски.