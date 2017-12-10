Как выглядит самый дорогой гостиничный номер в мире за 4,7 млн в сутки

Отель President Wilson располагается всего в нескольких кварталах от здания Организации Объединённых Наций
Самый дорогой номер гостиницы занимает площадь в 1672 квадратных метра. Весь восьмой этаж отеля занимают 12 комнат
Всего в президентском сьюте четыре спальни, несколько гостиных, библиотека и столовая на 26 персон
Также номер включает собственный конференц-зал, бильярдную, спортзал, джакузи, рояль Steinway
В своё время Royal Penthouse Suite посещали Билл Клинтон, Майкл Джексон, Рианна, Ричард Брэнсон, Билл Гейтс, Тони Блэр и король Саудовской Аравии
Президентский сьют оснащён надёжной системой безопасности, бронированными дверьми, сейфом и пуленепробиваемыми окнами
Кроме того, в распоряжении гостей номера охрана, доступ к вертолётной площадке, частный лифт, личный помощник, шеф-повар и дворецкий на 24 часа/сутки
Особенной изюминкой номера является потрясающий вид на Женевское озеро и Альпы
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