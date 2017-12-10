Хозяйка нашла похищенных собак через 5 дней в подвале заброшенного дома

30-летняя Дениква Вествуд из Ланкашира была в отчаянии, когда двух её любимых собак похитили из конюшни. Женщина пообещала 20 тысяч фунтов (~1,5 млн рублей) тому, кто поможет ей вернуть украденных животных, но нашедшие собак Стивен и Эллисон Рейнфорд отказались от награды.

Две огромные собаки Дениквы — мастиф Уолтер и слепой сенбернар Бетти — были накачаны наркотиками и вывезены из конюшни в багажнике автомобиля. Женщина сразу же подняла тревогу в социальных сетях и пообещала щедро вознаградить того, кто вернёт ей любимых питомцев, сообщает Daily Mail.

Спустя неделю собаки Дениквы были найдены в 65 километрах от места похищения. Воры держали их в подвале старого фермерского дома, но каким-то чудом им удалось вырваться на поверхность. Там их обнаружили Стивен и Эллисон Рейнфорд. Когда они сообщили о находке Деникве, хозяйка не могла поверить своему счастью. Она немедленно приехала за питомцами и отвезла их домой, а затем вернулась на ферму в надежде найти следы похитителей.

Это была абсолютная дыра в аду. Мы нашли какой-то сарай, полный собачьего дерьма. Похоже, там держали и других собак Дениква Вествуд

Увы, обнаружить преступников женщине не удалось — ферма выглядела пустой и заброшенной. Дениква обратила внимание, что трава на участке примята — туда явно приезжали на автомобиле. До сих пор неизвестно, что похитители планировали делать с собаками, ведь они ни разу не вышли на связь и не потребовали выкуп.

Стивен и Эллисон Рейнфорд, которые помогли Деникве вернуть любимцев, отказались от награды в 20 тысяч фунтов. Женщина планирует встретиться с супругами, чтобы поблагодарить их за спасение своих собак. Тем временем полицейские пока не приступили к поиску похитителей, о чём Дениква сообщила на своей странице в "Фейсбуке".