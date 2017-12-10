Девушка устроилась на работу в больницу, в которой пролежала всё детство

Кроме того, 22-летняя Лорен Калли выбрала именно то отделение, в котором врачи лечили её.

С двух до 16 лет Лорен Калли пролежала в больничной палате в Ипсуиче после того, как врачи нашли у неё проблемы с тазобедренным суставом и поставили ей диагноз: ювенильный артрит. Юная Лорен регулярно ходила на физио- и гидротерапию.

Ходить я начала в два года, но тогда врачи нашли у меня врождённый вывих бедра. Потом у меня обнаружили ювенильный артрит. Родители намучились со мной. Я почти не ходила в школу, а некоторые лекарства, выписанные врачами, не помогали Лорен Калли

Последний её визит в больницу был в возрасте 16 лет, но судьба распорядилась так, что по окончании учебного года в вузе у Лорен была практика — именно в той больнице, в которой она провела всё детство. Её счастью не было предела.

Я была счастлива, когда меня узнали врачи. Они для меня как вторая семья — придумывали для меня самые занимательные упражнения в детстве. Я сразу освоилась, так как с детства у меня уже были навыки в физиотерапии Лорен Калли

Сейчас девушка не просто проходит в больнице временную практику, но и осталась там работать на полную ставку. Старший физиотерапевт Чарли Мартин, который лечил её в детстве, ещё тогда заметил предрасположенность Лорен к медицине. По его словам, девушку любят в больнице за её целеустремлённость и решимость.

Пока в ближайшем будущем Лорен не собирается менять место своей работы — ей комфортно работается и в Ипсуиче. Однако девушка точно знает, что хочет развиваться дальше и стать специалистом в области физиотерапии.