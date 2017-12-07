"Кровавая бухта" в Карибском море продаётся за 600 биткоинов

На продажу выставлен пляж "Кровавая бухта" (Bloody Bay Beach) площадью пять гектаров
Новые владельцы приобретут незастроенный участок земли с прямым доступом к воде и белым песчаным пляжем
Помимо пляжа покупателям предоставят план дома, разработанный лондонской компанией Seth Stein Architects
Как говорится в объявлении о продаже, цена в криптовалюте выставлена временно: "Мы даём новой валюте шанс найти место в старом мире"
На острове Юнион обитает всего 3 тыс. человек
Рядом расположены частный остров Мюстик с виллой Мика Джаггера, остров Некер Ричарда Брэнсона и Кануан с отелем Pink Sands Club
Стоимость острова в бумажной валюте составляет $7,1 млн (417 млн рублей по нынешнему курсу), что эквивалентно 600 биткоинам
- Популярные
- По времени