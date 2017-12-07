"Кровавая бухта" в Карибском море продаётся за 600 биткоинов

В Карибском море на продажу выставлена часть береговой линии острова Юнион за 600 биткоинов. Остров входит в состав государства Сент-Винсент и Гренадины.

На продажу выставлен пляж "Кровавая бухта" (Bloody Bay Beach) площадью пять гектаров

Новые владельцы приобретут незастроенный участок земли с прямым доступом к воде и белым песчаным пляжем

Помимо пляжа покупателям предоставят план дома, разработанный лондонской компанией Seth Stein Architects

Как говорится в объявлении о продаже, цена в криптовалюте выставлена временно: "Мы даём новой валюте шанс найти место в старом мире"

На острове Юнион обитает всего 3 тыс. человек

Рядом расположены частный остров Мюстик с виллой Мика Джаггера, остров Некер Ричарда Брэнсона и Кануан с отелем Pink Sands Club

Стоимость острова в бумажной валюте составляет $7,1 млн (417 млн рублей по нынешнему курсу), что эквивалентно 600 биткоинам