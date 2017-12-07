"Кровавая бухта" в Карибском море продаётся за 600 биткоинов

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"Кровавая бухта" в Карибском море продаётся за 600 биткоинов

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В Карибском море на продажу выставлена часть береговой линии острова Юнион за 600 биткоинов. Остров входит в состав государства Сент-Винсент и Гренадины.

На продажу выставлен пляж "Кровавая бухта" (Bloody Bay Beach) площадью пять гектаров

<p>Фото © Seth Stein</p>

Новые владельцы приобретут незастроенный участок земли с прямым доступом к воде и белым песчаным пляжем

<p>Фото © Seth Stein</p>

Помимо пляжа покупателям предоставят план дома, разработанный лондонской компанией Seth Stein Architects

<p>Фото © Seth Stein</p>

Как говорится в объявлении о продаже, цена в криптовалюте выставлена временно: "Мы даём новой валюте шанс найти место в старом мире"

<p>Фото © Seth Stein</p>

На острове Юнион обитает всего 3 тыс. человек

<p>Фото © Seth Stein</p>

Рядом расположены частный остров Мюстик с виллой Мика Джаггера, остров Некер Ричарда Брэнсона и Кануан с отелем Pink Sands Club

<p>Фото © Seth Stein</p>

Стоимость острова в бумажной валюте составляет $7,1 млн (417 млн рублей по нынешнему курсу), что эквивалентно 600 биткоинам

<p>Фото © Seth Stein</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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