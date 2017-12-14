У этого малыша в 5 месяцев столько волос, что их приходится укладывать феном

Некоторые прохожие принимают малыша за девочку, когда его мама Рейчел Картер выходит с ним на улицу.

Ещё когда 30-летняя Рейчел, будучи беременной, проходила УЗИ, на снимке у малыша были видны волосы на голове. При том что половые признаки ещё не проявились. Тогда врач сказал, что, скорее всего, это девочка, и Рейчел со своим мужем Гаретом стала готовиться к рождению дочки.

Когда в итоге родился мальчик, акушеры были настолько удивлены, что созвали всех своих коллег полюбоваться на него — малыш родился с роскошной шевелюрой на голове.

Сейчас Бобби — так назвали сына Рейчел и Гарет — уже пять месяцев, и его матери приходится каждый день мыть ему голову, а также укладывать волосы феном. По словам Рейчел, ни один прохожий не может пройти мимо Бобби из-за длинных волос.

Если я не высушу ему волосы, они встают дыбом, и тогда он становится похожим на Росомаху. Но Бобби любит свою прическу, и перед сном он их постоянно трогает пальчиками. На него это действует как успокоительное, и он засыпает Рейчел Картер

Теперь Бобби чувствует себя знаменитостью, ведь всё внимание в общественных местах приковано именно к нему и, как заявила Рейчел, он даже уже привык к своей популярности.