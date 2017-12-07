Софи Тёрнер намекнула о судьбе Сансы Старк в новом сезоне "Игры престолов"

Софи Тёрнер, исполнительница роли Сансы в сериале "Игра престолов", дала интервью изданию Variety. Девушка рассказала, как продвигаются съёмки последнего сезона сериала, и намекнула о том, что ожидает её героиню.

По словам актрисы, съёмки восьмого сезона "Игры престолов" начались ещё в октябре, но за это время была отснята лишь десятая часть необходимого материала. А значит, как и заявляли продюсеры сериала, фанатам не стоит ждать премьеры раньше 2019 года. Софи Тёрнер призналась, что в этом году на площадке царит необычная атмосфера: актёры осознают, что в последний раз работают вместе.

Мы все ощущаем приближение финала. Мы остаёмся в городе немного дольше, стараемся чаще собираться вместе. Мы уже не воспринимаем происходящее на съёмках как само собой разумеющееся Софи Тёрнер

Софи рассказала, что в новом сезоне её героиню ждут новые проблемы — ей предстоит учиться жить самостоятельно, но опираясь на советы Мизинца. Актриса отметила, что в конце седьмого сезона Санса была в отличном положении: она воссоединилась с семьёй, разоблачила Бейлиша, и Север был у неё в руках, но теперь всё изменится.