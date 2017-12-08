Тигры из китайского зоопарка сбили и уничтожили дрон за 90 тысяч

Тигр из зоопарка Чунцина сбил и разломал дрон, запущенный в его вольер местным фотографом. По информации Daily Mail, уничтоженный хищником беспилотник стоил 10 тысяч юаней (~90 тысяч рублей).

Фотограф пытался сделать снимки тигров и львов с воздуха, но недооценил прыгучесть хищников. Когда беспилотник снизился, один из тигров неожиданно сделал трёхметровый прыжок и сбил его лапой.

Необычной добычей заинтересовались и другие жители вольера — тигры и львы били по дрону когтями, пока он не задымился.

Отмечается, что лишившийся ценной техники фотограф имел разрешение на съёмку в зоопарке. Вероятно, тигров просто забыли об этом предупредить.

Ранее охоту на дрон устроили амурские тигры, обитающие в заповеднике Квебека. Видеоролик с полосатыми хищниками стал вирусным и собрал почти миллион просмотров на YouTube.