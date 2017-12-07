Ежегодное итоговое видео YouTube Rewind за сутки посмотрели 35 млн человек

На сайте YouTube появился видеоролик с музыкальными клипами, мемами и вирусными роликами, которые набрали больше всего просмотров в течение года.

Таким образом видеохостинг YouTube подвёл итоги Rewind: The Shape of 2017. Помимо клипов с рекордным количеством просмотров для видеоролика специально снялись звёзды мировой величины, сотрудничающие с сервисом.

Видео начинается с песни Despacito пуэрториканских музыкантов, которая стала популярной не только за год: за всё время существования видеохостинга клип посмотрели уже более 4,4 миллиарда раз. Также в YouTube Rewind вошли Эд Ширан с песней Shape of You и Кендрик Ламар с песней Humble.

Видео выпустили 6 декабря, и за сутки его посмотрело более 35 миллионов человек.