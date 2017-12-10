Почему животные по всему миру хотят сделать селфи с этим человеком (16 примеров)

В 2013 году Аллан выиграл в конкурсе "Лучшая работа в мире" и отправился в Австралию исследовать особняк на острове Роттнест
Спустя год Аллан выставил на своей странице в "Инстаграме" селфи с верблюдом
С тех пор началось его умопомрачительное путешествие в мир животных
Он превратил своё хобби в работу и теперь ездит по миру, делает классные фото и получает за это деньги
Аллан назвал себя "укротителем животных", а свою деятельность — "продажей приключенческого контента"
Секрет прост:
Ведите себя спокойно и не провоцируйте животное, пока не добьётесь доверия. Но для начала убедитесь в том, что это не крокодил
Аллан Диксон
Также фотограф рекомендует предварительно выключать вспышку и звук на устройствах
На одно селфи Аллан тратит от пяти минут до трёх часов в зависимости от степени доверия животного
Диксон успел сфотографироваться с кенгуру, пони, верблюдом, козами и морским львом
Но звездой его коллекции является квокка, или короткохвостый кенгуру, — маленький зверёк размером с кролика
Аллан собирал деньги на издание книги с авторскими фотографиями этого представителя семейства кенгуровых, но проект The Quokka Book не достиг успеха
Тем не менее благодаря нему квокка получила огромную популярность
Трудно поверить, что в реальной жизни существует животное размером с кролика с телом кенгуру
Аллан Диксон
Аллан Диксон всё ещё продолжает путешествие по миру. На его страницу подписано более 500 тыс. человек
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