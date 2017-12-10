Почему животные по всему миру хотят сделать селфи с этим человеком (16 примеров)

30-летний Аллан Диксон из Ирландии путешествует по миру ради весёлого селфи с животными. В его арсенале — фото с кенгуру, пони, верблюдами, козами и морским львом. Но звезда его коллекции — австралийский зверёк квокка.

В 2013 году Аллан выиграл в конкурсе "Лучшая работа в мире" и отправился в Австралию исследовать особняк на острове Роттнест

Спустя год Аллан выставил на своей странице в "Инстаграме" селфи с верблюдом

С тех пор началось его умопомрачительное путешествие в мир животных

Он превратил своё хобби в работу и теперь ездит по миру, делает классные фото и получает за это деньги

Аллан назвал себя "укротителем животных", а свою деятельность — "продажей приключенческого контента"

Секрет прост:

Ведите себя спокойно и не провоцируйте животное, пока не добьётесь доверия. Но для начала убедитесь в том, что это не крокодил Аллан Диксон

Также фотограф рекомендует предварительно выключать вспышку и звук на устройствах

На одно селфи Аллан тратит от пяти минут до трёх часов в зависимости от степени доверия животного

Диксон успел сфотографироваться с кенгуру, пони, верблюдом, козами и морским львом

Но звездой его коллекции является квокка, или короткохвостый кенгуру, — маленький зверёк размером с кролика

Аллан собирал деньги на издание книги с авторскими фотографиями этого представителя семейства кенгуровых, но проект The Quokka Book не достиг успеха

Тем не менее благодаря нему квокка получила огромную популярность

Трудно поверить, что в реальной жизни существует животное размером с кролика с телом кенгуру Аллан Диксон

Аллан Диксон всё ещё продолжает путешествие по миру. На его страницу подписано более 500 тыс. человек