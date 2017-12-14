М из бондианы показала свой лес, где она сажает деревья в память об умерших

82-летняя героиня бондианы — английская актриса Джуди Денч — давно увлекается дендрологией и даже подумывает начать читать лекции на эту тему.

Джуди потеряла своего мужа актёра Майкла Уильямса в 2001 году. Тогда ей пришлось в одиночку взяться за их совместное хобби — поддерживать здоровье их маленького леса в Суррее, Великобритания, пишет Daily Mail.

После смерти мужа в её непростом занятии помогает энтузиаст и любитель дикой природы Дэвид Миллс. Вместе они сажают деревья в память о тех людях, которые ушли в другой мир, но продолжают жить в сердце Джуди. Здесь изображены Джуди и Дэвид вместе на праздничном вечере.

Память — живая вещь, вы продолжаете жить, а она продолжает с вами. После вы помните лишь только хорошее о тех, кто когда-то был вам дорог, а плохое уходит. Память может быть только светлой Джуди Денч

В её маленьком лесу уже живут деревья имени Наташи Ричардсон, снявшейся в "Госпоже горничной" с Дженнифер Лопес (умерла в 2009-м), Роберта Харди, сыгравшего Корнелиуса Фаджа в "Гарри Поттере" (умер в 2017-м), имени её брата и последнего мужа Майкла Уильямса.

В моей жизни остались только деревья и шампанское Джуди Денч

Страсть к дендрологии и сохранению её маленького леса полностью пленили сознание актрисы. Однажды она даже пошутила, что бросит актёрскую карьеру, что погрузиться в своё хобби. Джуди верит, что когда-нибудь эти деревья пригодятся для создания декоративных луков и стрел.

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