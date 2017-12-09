13 удивительных фактов, о которых вы наверняка не знали

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13 удивительных фактов, о которых вы наверняка не знали

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Коллаж © L!FE  Фото: © pixabay.com, flickr / Oleksii Leonov

Газовое облако в созвездии Орла содержит достаточно алкоголя, чтобы создать 200 септиллионов литров пива

<p>Коллаж © L!FE Фото: © NASA</p>

Эта цифра в тысячи раз превышает диаметр Солнечной системы. Такого количества спирта хватило бы, чтобы держать очень пьяным каждого человека на Земле в течение миллиардов лет. Но созвездие находится на расстоянии 10 тыс. световых лет, а вкус цианистого водорода отличается от вкуса алкоголя.

В марте 1989 года из-за мощной солнечной бури северное сияние появилось на юге — на Кубе и во Флориде

<p>Коллаж © L!FE Фото: © pixabay.com, <a href="https://www.flickr.com/photos/hellair/34072150733/" target="_blank">flickr / Laurent Ribot</a></p>

Кроме того что появилось северное сияние, из-за солнечных бурь в Квебеке на девять часов отключилась вся электрическая сеть.

Существуют типы бактерий, которые обитают в лаке для волос

<p>Фото: © <a href="https://www.flickr.com/photos/basheertome/14322672273/" target="_blank">flickr / Basheer Tome</a></p>

Бактерии под названием Microbacterium hatanonis были обнаружены японским учёным Казунори Хатано в 2009 году.

После смерти Альберта Эйнштейна его мозг был похищен патологоанатомом и разрезан на 240 частей

<p>Коллаж © L!FE Фото: © f<a href="https://www.flickr.com/photos/purplechalk/6899006554/" target="_blank">lickr / purplechalk, W</a>ikipedia.org Creative Commons</p>

Томас Харви работал патологоанатомом по вызову в больнице Принстона, где в апреле 1955 года умер Альберт Эйнштейн. Учёный хотел, чтобы его тело кремировали, но врач осмелился забрать мозг без разрешения. Он разрезал его на 240 частей и хранил в своём подвале.

Люди, жившие несколько поколений назад, были прямыми предками всего современного населения

<p>Фото: © <a href="https://www.flickr.com/photos/afksteadyhearts/13744100535/in/album-72157644035410401/" target="_blank">flickr / magnolialux</a></p>

У вас два биологических родителя, четыре бабушки и дедушки, с каждым поколением это число увеличивается. 30 поколений — это уже миллиард человек. В 1800-х годах население Земли ещё не достигло миллиарда человек, а это значит, что люди далёких времён являются прямыми предками всего современного населения.

В 1991 году на орбите Земли находилось 60 тыс. полипов

<p>Старт шаттла &#34;Колумбия&#34;. Фото: © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Space_Shuttle_Columbia_launching.jpg?uselang=ru" target="_blank">Wikipedia.org</a></p>

В июне 1991 года на борт космического шаттла "Колумбия" поднялись семь членов экипажа и 2478 полипов — это малоподвижные или неподвижные обитатели морского дна. Существ пронесли на корабль внутри колб и мешков, заполненных морской водой. Полипов отправили в космос, чтобы проверить, как микрогравитация влияет на живых существ. К концу миссии они размножились, на орбите Земли появилось 60 тыс. полипов.

Навозные жуки ориентируются по Млечному Пути

<p>Фото: © Wikipedia.org Creative Commons</p>

Энтомологи выяснили, что навозные жуки ориентируются по Млечному Пути, доставляя скатанные ими шарики из навоза в свои норы, находящиеся иногда на значительном расстоянии от места находки.

Последний шерстистый мамонт жил во времена, когда большинство крупных пирамид уже построили

<p>Коллаж © L!FE Фото: © w<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82" target="_blank">ikipedia.org, w</a><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B#/media/File:All_Gizah_Pyramids-3.jpg" target="_blank">ikipedia.org</a></p>

Большинство шерстистых мамонтов вымерли 10 тыс. лет назад, но часть особей ещё оставалась на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане примерно до 1700 года до нашей эры. К этому моменту пирамиды в Гизе существовали уже несколько сотен лет, их построили около 2550-х годов до нашей эры.

Пчёлы могут чувствовать электрическое поле цветов, что помогает им находить пыльцу

<p>Фото: © pixabay.com</p>

Да, у цветов есть электрическое поле. Благодаря ему пчёлы понимают, в каком цветке есть нектар.

Ваша голова ощутимее воспринимает время, чем ноги

<p>Фото: © pixabay.com</p>

"Расширение времени" — побочный эффект теории относительности Альберта Эйнштейна. Возможно, вы слышали о "парадоксе двойника", когда один из близнецов отправляется в космос и возвращается на Землю, обнаружив, что второй стал старее.

Теория Эйнштейна подтвердилась, когда учёные отправили одни часы на самолёте, а другие оставили на земле. А в 2010 году исследователи опубликовали статью, в которой подтвердили, что такой же эффект действует на расстоянии одного метра. Разница мало ощутима, но технически в области головы время движется несколько быстрее, чем в области ног.

Отпечаток языка уникален так же, как и отпечаток пальца

<p>Фото: © pixabay.com</p>

В 2013 году два учёных предложили использовать языки как метод идентификации. Исследователи доказали, что отпечаток языка уникален. Кроме того, его сложно использовать для подделки определения личности.

В мире существует пять видов летающих змей

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Летающие змеи на самом деле не умеют набирать высоту. Но они умеют скользящими движениями перепрыгивать с ветки на ветку. Такие змеи живут лесах Южной и Юго-Восточной Азии.

На Земле существуют такие насекомые, внутри которых есть зубчатая передача

<p>Фото: © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Issus_coleoptratus#/media/File:Issus_coleoptratus_instar-pjt.jpg" target="_blank">Wikipedia.org</a></p>

В 2013 году у личинок насекомого под названием цельфацид (Issus Coleoptratus) учёные обнаружили зубчатую передачу, помогающую при прыжке. Журнал "Science" назвал это насекомое "беспозвоночным года".

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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