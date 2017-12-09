13 удивительных фактов, о которых вы наверняка не знали

Газовое облако в созвездии Орла содержит достаточно алкоголя, чтобы создать 200 септиллионов литров пива

Эта цифра в тысячи раз превышает диаметр Солнечной системы. Такого количества спирта хватило бы, чтобы держать очень пьяным каждого человека на Земле в течение миллиардов лет. Но созвездие находится на расстоянии 10 тыс. световых лет, а вкус цианистого водорода отличается от вкуса алкоголя.

В марте 1989 года из-за мощной солнечной бури северное сияние появилось на юге — на Кубе и во Флориде

Кроме того что появилось северное сияние, из-за солнечных бурь в Квебеке на девять часов отключилась вся электрическая сеть.

Существуют типы бактерий, которые обитают в лаке для волос

Бактерии под названием Microbacterium hatanonis были обнаружены японским учёным Казунори Хатано в 2009 году.

После смерти Альберта Эйнштейна его мозг был похищен патологоанатомом и разрезан на 240 частей

Томас Харви работал патологоанатомом по вызову в больнице Принстона, где в апреле 1955 года умер Альберт Эйнштейн. Учёный хотел, чтобы его тело кремировали, но врач осмелился забрать мозг без разрешения. Он разрезал его на 240 частей и хранил в своём подвале.

Люди, жившие несколько поколений назад, были прямыми предками всего современного населения

У вас два биологических родителя, четыре бабушки и дедушки, с каждым поколением это число увеличивается. 30 поколений — это уже миллиард человек. В 1800-х годах население Земли ещё не достигло миллиарда человек, а это значит, что люди далёких времён являются прямыми предками всего современного населения.

В 1991 году на орбите Земли находилось 60 тыс. полипов

В июне 1991 года на борт космического шаттла "Колумбия" поднялись семь членов экипажа и 2478 полипов — это малоподвижные или неподвижные обитатели морского дна. Существ пронесли на корабль внутри колб и мешков, заполненных морской водой. Полипов отправили в космос, чтобы проверить, как микрогравитация влияет на живых существ. К концу миссии они размножились, на орбите Земли появилось 60 тыс. полипов.

Навозные жуки ориентируются по Млечному Пути

Энтомологи выяснили, что навозные жуки ориентируются по Млечному Пути, доставляя скатанные ими шарики из навоза в свои норы, находящиеся иногда на значительном расстоянии от места находки.

Последний шерстистый мамонт жил во времена, когда большинство крупных пирамид уже построили

Большинство шерстистых мамонтов вымерли 10 тыс. лет назад, но часть особей ещё оставалась на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане примерно до 1700 года до нашей эры. К этому моменту пирамиды в Гизе существовали уже несколько сотен лет, их построили около 2550-х годов до нашей эры.

Пчёлы могут чувствовать электрическое поле цветов, что помогает им находить пыльцу

Да, у цветов есть электрическое поле. Благодаря ему пчёлы понимают, в каком цветке есть нектар.

Ваша голова ощутимее воспринимает время, чем ноги

"Расширение времени" — побочный эффект теории относительности Альберта Эйнштейна. Возможно, вы слышали о "парадоксе двойника", когда один из близнецов отправляется в космос и возвращается на Землю, обнаружив, что второй стал старее.

Теория Эйнштейна подтвердилась, когда учёные отправили одни часы на самолёте, а другие оставили на земле. А в 2010 году исследователи опубликовали статью, в которой подтвердили, что такой же эффект действует на расстоянии одного метра. Разница мало ощутима, но технически в области головы время движется несколько быстрее, чем в области ног.

Отпечаток языка уникален так же, как и отпечаток пальца

В 2013 году два учёных предложили использовать языки как метод идентификации. Исследователи доказали, что отпечаток языка уникален. Кроме того, его сложно использовать для подделки определения личности.

В мире существует пять видов летающих змей

Летающие змеи на самом деле не умеют набирать высоту. Но они умеют скользящими движениями перепрыгивать с ветки на ветку. Такие змеи живут лесах Южной и Юго-Восточной Азии.

На Земле существуют такие насекомые, внутри которых есть зубчатая передача

В 2013 году у личинок насекомого под названием цельфацид (Issus Coleoptratus) учёные обнаружили зубчатую передачу, помогающую при прыжке. Журнал "Science" назвал это насекомое "беспозвоночным года".