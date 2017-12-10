Этот пятилетний мальчик — самый юный пациент, победивший рак яичка

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Этот пятилетний мальчик — самый юный пациент, победивший рак яичка

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Когда Джейсону Такору из Бристоля было всего три года, ему был диагностирован рак яичка. И теперь он стал самым молодым пациентом, который справился с этим страшным диагнозом, сообщает Daily Mail.

Джейсону едва успело исполниться три года, когда его мать Сузанна обнаружила в паху мальчика пугающее уплотнение размером с мандарин. Врачи диагностировали у ребёнка рак яичка и выяснили, что опухоль успела дать метастазы в почку. Из-за юного возраста Джейсона сразу отнесли к группе высокого риска.

Я старалась не думать о том, что может произойти. Я никогда не плакала перед Джейсоном. Он всегда был чрезвычайно позитивным

Зузана Такор

Профессор Томас Поуллс, специалист по раку яичка из Лондона, утверждает, что в таком юном возрасте заболевание встречается лишь в одном из миллиардов случаев. Тем не менее, Джейсону удалось справиться с болезнью с помощью операции, химиотерапии и облучения.

Лечение заставило мои волосы выпасть, зато теперь я с нетерпением жду возможности погулять и подарков на Рождество

Джейсон Такор

Джейсон Такор стал самым молодым пациентом, которому удалось победить рак яичка и вернуться домой. Сейчас семья мальчика собирает деньги, чтобы переоборудовать дом для Джейсона — мальчику потребуется долгое восстановление после лечения, и он мечтает о собственной комнате.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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