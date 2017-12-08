Офицер полиции и отец 4 детей удочерил девочку, забрав её от матери-наркоманки

Полицейский из Альбукерке Райан Холец усыновил дочь наркоманки, которую встретил во время вызова по поводу кражи в магазине. Мужчина объяснил, что ему надоело видеть несправедливость, с которой он ничего не может сделать.

Райан Холец встретил мать своей будущей дочери во время работы, но эту историю никак нельзя назвать романтической: глубоко беременная Кристалл Чамп сидела на траве у магазина и собиралась вколоть себе наркотик. Полицейский не смог пройти мимо и подошёл к женщине, рассказывает Independent.

Я спросил её: "Что ты собираешься делать? Ты же убиваешь своего ребёнка" Райан Холец

35-летняя Кристалл рассказала Райану, что она на восьмом месяце беременности, но потребовала не осуждать её поведение.

Как ты смеешь судить меня, ты не представляешь, как это тяжело Кристалл Чамп

И тут в голову офицеру пришла совершенно неожиданная идея: вместо того, чтобы арестовать женщину, он предложил усыновить её будущего ребёнка. У Райана и его жены Ребекки уже было четверо детей, но это его не остановило. Через три недели мужчина отправился в больницу, чтобы лично присутствовать на родах своей дочери Хоуп.

Мне надоело видеть столько ситуаций, когда я хочу помочь, но не могу. И в этот момент я понял, что у меня есть реальный шанс помочь Райан Холец

Первое время новорождённая девочка страдала наркотической зависимостью и нуждалась в лекарствах, но полторы недели спустя Райан смог забрать её домой. Её биологическая мать Хоуп всё ещё борется с наркоманией, но говорит, что рада за свою дочь.