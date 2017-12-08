Facebook принял фото родов за порно и заблокировал пост счастливой матери

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Facebook принял фото родов за порно и заблокировал пост счастливой матери

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Линь Цзы-хун из Тайбэя, Тайвань, решила устроить из своих родов целое шоу, которое поддержали врачи-акушеры и 10 тыс. незнакомых людей. Однако администрация социальной сети "Фейсбук" посчитала материал неприемлемым.

В родильном центре Тайбэя необычная роженица, гнавшаяся за популярностью в соцсети, решила собственноручно вытащить ребёнка из своей утробы, пишет Daily Mail.

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Получившееся фото она опубликовала на своей странице в "Фейсбуке", и оно за считаные часы набрало 10 тыс. лайков и сотни репостов. Однако администрация сайта посчитала фото порнографическим и поспешило удалить снимок.

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Из-за запрета социальной сети расстроились все, включая акушера Джейсона Лина, который если и не принимал роды, то присутствовал при них.

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"Фейсбук" запретил это тёплое фото матери, самостоятельно принимающей у себя роды. Его считают порнографическим... Я очень расстроен

Акушер Джейсон Лин

Хотя фото и было удалено, Линь Цзы-хун всё же получила свои несколько часов славы.

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