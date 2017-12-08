Facebook принял фото родов за порно и заблокировал пост счастливой матери

В родильном центре Тайбэя необычная роженица, гнавшаяся за популярностью в соцсети, решила собственноручно вытащить ребёнка из своей утробы, пишет Daily Mail.
Получившееся фото она опубликовала на своей странице в "Фейсбуке", и оно за считаные часы набрало 10 тыс. лайков и сотни репостов. Однако администрация сайта посчитала фото порнографическим и поспешило удалить снимок.
Из-за запрета социальной сети расстроились все, включая акушера Джейсона Лина, который если и не принимал роды, то присутствовал при них.
"Фейсбук" запретил это тёплое фото матери, самостоятельно принимающей у себя роды. Его считают порнографическим... Я очень расстроен
Акушер Джейсон Лин
Хотя фото и было удалено, Линь Цзы-хун всё же получила свои несколько часов славы.
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