Семья потратила £10 тыс., украшая дом к Рождеству назло соседу

За 16 лет семья Фарнсов потратила на украшение дома не меньше 10 тысяч фунтов стерлингов (~790 тысяч рублей). В этом году в их дворе появилось 30 тысяч огоньков, 60 фигурок Санта-Клаусов и снеговиков, а также огромная композиция с пингвинами и медведями.
Подготовка к Рождеству начинается ещё в январе: Майкл оценивает, какие украшения можно будет использовать на следующем празднике, а какие пришли в негодность. В течение года он разрабатывает дизайн будущего убранства, а в октябре начинает украшать дом.
Каждый год к дому Фарнсов приезжают люди, желающие полюбоваться на эту рождественскую феерию. И супруги стараются не обманывать ожиданий: с каждым годом украшений становится всё больше.
Супруги решили использовать такую популярность во благо: теперь они собирают деньги в пользу приютов для животных. Но главным аргументом для них остаётся восторг самых маленьких посетителей.
Вы слышите, как они смеются, шутят и танцуют под музыку. Это всё для детей
Лин Фарнс
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