Семья потратила £10 тыс., украшая дом к Рождеству назло соседу

Майкл и Лин Фарнс из Восточного Суссекса уже 16 лет раздражают своего соседа рождественсим убранством дома. Они украшают здание и участок тысячами огоньков и праздничными фигурами и начинают подготовку к празднику ещё в январе. При этом сосед давно смирился и даже считает такое усердие забавным.

За 16 лет семья Фарнсов потратила на украшение дома не меньше 10 тысяч фунтов стерлингов (~790 тысяч рублей). В этом году в их дворе появилось 30 тысяч огоньков, 60 фигурок Санта-Клаусов и снеговиков, а также огромная композиция с пингвинами и медведями.

Подготовка к Рождеству начинается ещё в январе: Майкл оценивает, какие украшения можно будет использовать на следующем празднике, а какие пришли в негодность. В течение года он разрабатывает дизайн будущего убранства, а в октябре начинает украшать дом.

Каждый год к дому Фарнсов приезжают люди, желающие полюбоваться на эту рождественскую феерию. И супруги стараются не обманывать ожиданий: с каждым годом украшений становится всё больше.

Супруги решили использовать такую популярность во благо: теперь они собирают деньги в пользу приютов для животных. Но главным аргументом для них остаётся восторг самых маленьких посетителей.