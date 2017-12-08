Сексуальная блогерша намекнула в Instagram, что хочет шотландца, и понеслось...

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Сексуальная блогерша намекнула в Instagram, что хочет шотландца, и понеслось...

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Звезда "Инстаграма" из Швеции Инес Элен (1,8 млн подписчиков) намекнула в "Твиттере", что хочет провести ночь с шотландцем. Во что это выльется, она и сама не ожидала.

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Инес проводила скучный вечер в социальной сети, когда наткнулась на статью, с мнением которой не согласилась. Согласно опросу, британский английский признан самым сексуальным в мире, пишет Independent.

Девушка выразила своё несогласие публично, уточнив, что шотландский вариант английского языка является самым сексуальным. Затем, по её мнению, идёт французский.

Час спустя модель не отпустило, и она решила проучить сообщество, наградив одного из шотландцев подарком в виде интимного свидания.

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Я хочу, чтобы шотландец пригласил меня на свидание и весь вечер говорил со мной на шотландском, остро шутил, а затем провёл со мной ночь

Инес Элен

fuck it up

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Мимо шотландцев этот пост не прошёл. От мала до велика, мужчины стали предлагать модели свои кандидатуры. И тут не обошлось без шотландских острых шуточек — по заказу Инес.

Сегодня не могу, дорогая, я занят глажкой своих килтов

Фрэнк Маккеон

Конечно... можно я возьму с собой жену?

Дэвид Муди

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Без проблем, дорогая. Эдинбургский замок. Сегодня в восемь вечера. Я буду в килте

Кевин Рафферти

Другие представители сильного пола просто оставляли своё фото под постом.

Представительницы прекрасного пола тоже подключились к беседе. Одни представляли, как после твита ведут себя шотландцы, другие предлагали модели своих братьев.

Столько внимания к своей персоне модель не ожидала. Особенно её поразил материал на Daily Mail. "Какого чёрта?" — спросила Инеса.

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