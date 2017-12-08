Сексуальная блогерша намекнула в Instagram, что хочет шотландца, и понеслось...

Инес проводила скучный вечер в социальной сети, когда наткнулась на статью, с мнением которой не согласилась. Согласно опросу, британский английский признан самым сексуальным в мире, пишет Independent.
Девушка выразила своё несогласие публично, уточнив, что шотландский вариант английского языка является самым сексуальным. Затем, по её мнению, идёт французский.
LIES!!! 1) Scottish 2) French 3) Danish 4) Italian https://t.co/u48jiCwee7— Ines Helene (@inihelene) 6 декабря 2017 г.
Час спустя модель не отпустило, и она решила проучить сообщество, наградив одного из шотландцев подарком в виде интимного свидания.
I want a Scottish man to take me on a date and talk to me in scottish and laugh at my witty banter in a scottish laugh then make out with me— Ines Helene (@inihelene) 6 декабря 2017 г.
Я хочу, чтобы шотландец пригласил меня на свидание и весь вечер говорил со мной на шотландском, остро шутил, а затем провёл со мной ночь
Инес Элен
Мимо шотландцев этот пост не прошёл. От мала до велика, мужчины стали предлагать модели свои кандидатуры. И тут не обошлось без шотландских острых шуточек — по заказу Инес.
6 декабря 2017 г.
Сегодня не могу, дорогая, я занят глажкой своих килтов
Фрэнк Маккеон
Конечно... можно я возьму с собой жену?
Дэвид Муди
Без проблем, дорогая. Эдинбургский замок. Сегодня в восемь вечера. Я буду в килте
Кевин Рафферти
Другие представители сильного пола просто оставляли своё фото под постом.
6 декабря 2017 г.
Is this Scottish enough for you pic.twitter.com/uSK4vXi8Gj— Joseph McKay (@weejoemac) 6 декабря 2017 г.
6 декабря 2017 г.
Представительницы прекрасного пола тоже подключились к беседе. Одни представляли, как после твита ведут себя шотландцы, другие предлагали модели своих братьев.
Literally every Scottish guy in the world right now.... pic.twitter.com/cdfRCxMgyo— The Dude (@ArturoLavalle) 6 декабря 2017 г.
Literally every possible scottish man right now ready to fight for that honor pic.twitter.com/mreImNOGkH— Rants of Mad Domokun (@MadDomoKun) 6 декабря 2017 г.
6 декабря 2017 г.
Столько внимания к своей персоне модель не ожидала. Особенно её поразил материал на Daily Mail. "Какого чёрта?" — спросила Инеса.
- Популярные
- По времени