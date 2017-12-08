Сексуальная блогерша намекнула в Instagram, что хочет шотландца, и понеслось...

Звезда "Инстаграма" из Швеции Инес Элен (1,8 млн подписчиков) намекнула в "Твиттере", что хочет провести ночь с шотландцем. Во что это выльется, она и сама не ожидала.

A post shared by Ines Helene (@ini.helen) on Jun 15, 2017 at 8:17am PDT

Инес проводила скучный вечер в социальной сети, когда наткнулась на статью, с мнением которой не согласилась. Согласно опросу, британский английский признан самым сексуальным в мире, пишет Independent.

I'm glad when I'm making love to you... I’m glad for the way you make me feel...I’m glad when you walk you hold my hand...I’m happy that you know how to be a man A post shared by Ines Helene (@ini.helen) on Sep 12, 2017 at 6:35am PDT

Девушка выразила своё несогласие публично, уточнив, что шотландский вариант английского языка является самым сексуальным. Затем, по её мнению, идёт французский.

LIES!!! 1) Scottish 2) French 3) Danish 4) Italian https://t.co/u48jiCwee7 — Ines Helene (@inihelene) 6 декабря 2017 г.

Час спустя модель не отпустило, и она решила проучить сообщество, наградив одного из шотландцев подарком в виде интимного свидания.

A post shared by Ines Helene (@ini.helen) on Dec 5, 2016 at 3:12pm PST

I want a Scottish man to take me on a date and talk to me in scottish and laugh at my witty banter in a scottish laugh then make out with me — Ines Helene (@inihelene) 6 декабря 2017 г.

Я хочу, чтобы шотландец пригласил меня на свидание и весь вечер говорил со мной на шотландском, остро шутил, а затем провёл со мной ночь Инес Элен

fuck it up A post shared by Ines Helene (@ini.helen) on Sep 19, 2017 at 11:40am PDT

Мимо шотландцев этот пост не прошёл. От мала до велика, мужчины стали предлагать модели свои кандидатуры. И тут не обошлось без шотландских острых шуточек — по заказу Инес.

Сегодня не могу, дорогая, я занят глажкой своих килтов Фрэнк Маккеон

Конечно... можно я возьму с собой жену? Дэвид Муди

A post shared by Ines Helene (@ini.helen) on Jul 29, 2017 at 10:05am PDT

Без проблем, дорогая. Эдинбургский замок. Сегодня в восемь вечера. Я буду в килте Кевин Рафферти

Другие представители сильного пола просто оставляли своё фото под постом.

Is this Scottish enough for you pic.twitter.com/uSK4vXi8Gj — Joseph McKay (@weejoemac) 6 декабря 2017 г.

Представительницы прекрасного пола тоже подключились к беседе. Одни представляли, как после твита ведут себя шотландцы, другие предлагали модели своих братьев.

Literally every Scottish guy in the world right now.... pic.twitter.com/cdfRCxMgyo — The Dude (@ArturoLavalle) 6 декабря 2017 г.

Literally every possible scottish man right now ready to fight for that honor pic.twitter.com/mreImNOGkH — Rants of Mad Domokun (@MadDomoKun) 6 декабря 2017 г.

Столько внимания к своей персоне модель не ожидала. Особенно её поразил материал на Daily Mail. "Какого чёрта?" — спросила Инеса.