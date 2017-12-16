Призрак, который хайпанул. Кто такой Эрнест и почему про него снимут фильм

Жутковатая история о привидении по имени Эрнест была опубликована на сайте Vice. Права на её экранизацию уже приобрела студия Legendary Pictures. Снимать необычный хоррор будет сценарист серии "Паранормальное явление" и режиссёр фильма "Счастливого дня смерти" Кристофер Лэндон.

Что ещё за Эрнест?

Короткий рассказ "Эрнест" был опубликован на сайте Vice ещё в октябре. История повествует о привидении, которое хозяин вновь приобретённого дома встречает однажды ночью. Однако, вместо того чтобы испугаться, глава семьи начинает снимать призрака на смартфон и выкладывать видео в соцсети. Так о странном существе узнают сначала соседи, а потом и вся Америка. Не выдержав груза популярности, привидение сбегает, прихватив с собой хозяйского сына. Апофеозом становится появление Эрнеста в эфире популярного телешоу Джимми Киммела.

Кто это написал?

Автором рассказа стал Джефф Манаф — бывший редактор портала Gizmodo и журнала Dwell, освещающих темы дизайна и технологий.

Это первый опыт Манафа в художественной литературе. Ранее Vice публиковал только его научно-популярные статьи, например, о том, как роботы и дополненная реальность изменят привычный облик наших городов.

Сейчас Манаф ведёт блог об архитектуре. Кроме того, в 2016 году у него вышла книга "Путеводитель по городу для взломщика".

Так что там с фильмом?

Рассказ быстро стал вирусным среди пользователей Сети, и на него обратили внимание кинематографисты. Legendary Pictures выкупила права на создание фильма по мотивам истории, предложив лучшую цену в ходе специального аукциона. Конкурентами выступили Amblin, Studio 8, Sony и Fox 2000. В портфолио студии Legendary такие хиты, как "300 спартанцев", "Тёмный рыцарь", "Мальчишник в Вегасе" и "Интерстеллар".

Автором сценария и режиссёром фильма станет 42-летний Кристофер Лэндон, известный по серии хорроров "Паранормальное явление", а также драме "Горящие пальмы" и комедии ужасов "Скауты против зомби". Последней работой Лэндона стал вышедший в декабре мистический триллер "Счастливого дня смерти".

О дате выхода и актёрском составе "Эрнеста" пока ничего не известно.