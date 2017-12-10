"65% моей кожи сгорело, но я решила доказать всем, что жизнь прекрасна"

До несчастного случая в 2011 году Турия была спортсменкой и популярной моделью, претендовавшей на титул "Мисс Австралия" (Miss Earth Australia)
Шесть лет назад девушка мечтала принять участие в многокилометровом забеге RTP в Западной Австралии
Изначально организаторы мероприятия отказали Турии в участии, потому что она не внесла вступительный взнос
Но однажды ей позвонили и пригласили на состязание. На забеге не хватало легкоатлетов
Во время марафона произошёл крупный степной пожар. Турия Питт и несколько других бегунов оказались в ловушке
У девушки обгорело 65 процентов кожи, в основном огонь затронул лицо и спину. Кроме того, она лишилась пальцев на руке
Тогда организаторы марафона выплатили спортсменке компенсацию, так как была доказана их косвенная вина в случившемся
Турии пришлось пройти через несколько десятков операций по пересадке кожи. После этого она два года потратила на восстановление
Придти в себя после ужасной катастрофы Турии помог её возлюбленный Майкл Хоскин, с которым они были знакомы ещё со школы
Юноша заявил ей, что для него она остается и всегда будет все той же Турией, которую он полюбил много лет назад
Майкл учил девушку ходить, стал для неё сиделкой и даже сменил работу, чтобы больше времени находиться в больнице
Турия и Майкл до сих пор вместе, а в этом году у них родился сын по имени Хакаваи
В 2014 году Турия Питт появилась на обложке Women's Weekly. Для многих людей она стала мотивационным оратором
Кроме того, Питт написала биографическую книгу и снялась в документальном фильме Phoenix
Сегодня Турия старается не зацикливаться на своей внешности, она работает горным инженером, занимается сёрфингом и заботится о своей любимой семье
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