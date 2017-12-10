"65% моей кожи сгорело, но я решила доказать всем, что жизнь прекрасна"

30-летняя Турия Питт шесть лет назад пострадала от страшного пожара, ожоги изуродовали её лицо до неузнаваемости. У девушки сгорело 65% кожного покрова. Но несмотря на трагедию и, казалось бы, сломанную судьбу Турия встретила свою любовь и даже стала мамой.

До несчастного случая в 2011 году Турия была спортсменкой и популярной моделью, претендовавшей на титул "Мисс Австралия" (Miss Earth Australia)

Шесть лет назад девушка мечтала принять участие в многокилометровом забеге RTP в Западной Австралии

Изначально организаторы мероприятия отказали Турии в участии, потому что она не внесла вступительный взнос

Но однажды ей позвонили и пригласили на состязание. На забеге не хватало легкоатлетов

Во время марафона произошёл крупный степной пожар. Турия Питт и несколько других бегунов оказались в ловушке

У девушки обгорело 65 процентов кожи, в основном огонь затронул лицо и спину. Кроме того, она лишилась пальцев на руке

Тогда организаторы марафона выплатили спортсменке компенсацию, так как была доказана их косвенная вина в случившемся

Турии пришлось пройти через несколько десятков операций по пересадке кожи. После этого она два года потратила на восстановление

Придти в себя после ужасной катастрофы Турии помог её возлюбленный Майкл Хоскин, с которым они были знакомы ещё со школы

Юноша заявил ей, что для него она остается и всегда будет все той же Турией, которую он полюбил много лет назад

Майкл учил девушку ходить, стал для неё сиделкой и даже сменил работу, чтобы больше времени находиться в больнице

Турия и Майкл до сих пор вместе, а в этом году у них родился сын по имени Хакаваи

В 2014 году Турия Питт появилась на обложке Women's Weekly. Для многих людей она стала мотивационным оратором

Кроме того, Питт написала биографическую книгу и снялась в документальном фильме Phoenix

Сегодня Турия старается не зацикливаться на своей внешности, она работает горным инженером, занимается сёрфингом и заботится о своей любимой семье