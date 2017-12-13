Орангутанг нашёл в лесу скрытую онлайн-камеру и сделал сотню селфи

Вуд заметил, что одна из обезьян движется к дереву и с интересом разглядывает камеру, а затем хватает её и начинает щёлкать по кнопке.
Когда трёхлетний орангутанг схватил камеру, я думал, это будет последнее, что мне удастся увидеть. Но он начал делать селфи, видимо, случайно, и это так забавно получилось...
Ян Вуд
Обезьяна так и не поняла, что за штуку держала в руках, поэтому решила попробовать её на вкус. По словам Яна, животное прокусило экран камеры.
Он игрался с камерой около 30 минут, а потом бросил её с дерева. Съёмка, к сожалению, прервалась, но я потом нашёл камеру и смог её восстановить
Ян Вуд
Трёхлетнему орангутангу удалось сделать около 100 снимков, и фотограф был поражён талантом животного. Теперь только остаётся решить вопрос авторских прав на публикацию этих фото...
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