Орангутанг нашёл в лесу скрытую онлайн-камеру и сделал сотню селфи

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Орангутанг нашёл в лесу скрытую онлайн-камеру и сделал сотню селфи

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Фотограф дикой природы Ян Вуд решил проследить за жизнью орангутангов, обитающих на острове Борнео. Для этого он зафиксировал камеру Go-pro на дереве, а за всем происходящим он мог следить с мобильного телефона.

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Вуд заметил, что одна из обезьян движется к дереву и с интересом разглядывает камеру, а затем хватает её и начинает щёлкать по кнопке.

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Когда трёхлетний орангутанг схватил камеру, я думал, это будет последнее, что мне удастся увидеть. Но он начал делать селфи, видимо, случайно, и это так забавно получилось...

Ян Вуд

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Обезьяна так и не поняла, что за штуку держала в руках, поэтому решила попробовать её на вкус. По словам Яна, животное прокусило экран камеры.

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Он игрался с камерой около 30 минут, а потом бросил её с дерева. Съёмка, к сожалению, прервалась, но я потом нашёл камеру и смог её восстановить

Ян Вуд

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Трёхлетнему орангутангу удалось сделать около 100 снимков, и фотограф был поражён талантом животного. Теперь только остаётся решить вопрос авторских прав на публикацию этих фото...

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