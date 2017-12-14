Беглец издевался над полицейскими, отправляя им рождественские открытки с воли

Находясь в розыске, Ли Мэпстоун ни в чём себя не ограничивал: он разгуливал по улицам Лондона, выкладывал фотографии в социальную сеть и писал, что ходит прямо под носом у полицейских, которые его не замечают. В конце концов беглец даже отправил копам открытку, в которой рассказал, что на сто процентов уверен — Рождество он проведёт на свободе. Также Ли писал о планах отправиться на отдых во Францию и навестить заключённых в тюрьме Манчестера.
Я чувствую себя здорово, они меня веселят, и в настоящий момент всё хорошо. Я думал, что это будет трудно, что моё фото будет повсюду, но это не так
Ли Мэпстоун
Планам наглого беглеца не суждено было сбыться: неуловимого преступника удалось задержать полицейским Суиндона. Необходимой информацией о Мэпстоуне с ними поделился представитель общественности, имя которого не называется, сообщает Daily Mail. В настоящий момент преступник ожидает решения суда, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что отметить Рождество на свободе ему не удастся.
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